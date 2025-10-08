Правительство Нидерландов планирует открыть первую постоянную зону для испытаний дронов над Северным морем

Кабинет министров Нидерландов готовит создание специальной воздушной зоны, где будут проходить испытания автономных дронов, способных летать вне пределов прямой видимости операторов. Согласно плану, полигон должен заработать после лета 2026 года, хотя окончательное согласование воздушного пространства еще продолжается. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь обороны, который готовится покинуть пост, Тёйнман заявил в эфире NOS Radio 1, что испытания таких аппаратов "крайне необходимы", ведь Нидерланды должны быть готовы к новым типам угроз. Он привел пример Украины, где развернута "война дронов", а также европейских аэропортов, которые вынужденно прекращают работу из-за риска атак беспилотников.

Помимо военных нужд, Тёйнман отметил и гражданский потенциал технологии – в частности, возможность транспортировки медицинских грузов между больницами.

По замыслу, дроны будут взлетать с бывшего аэродрома Валкенбург в Катвейке и направляться через воздушный коридор в испытательную зону над морем. Полет будет проходить над побережьем, однако, по словам чиновника, это не создаст опасности для отдыхающих, поскольку активная часть маршрута начнется уже над водой.

Для реализации проекта уже подписано соглашение между министерствами обороны, инфраструктуры и водных ресурсов, а также провинцией Южная Голландия. Документ определяет совместные действия в рамках научно-исследовательского центра сенсорных технологий, расположенного на территории бывшего военного объекта.

