Правительство Нидерландов планирует открыть первую постоянную зону для испытаний дронов над Северным морем

12:14 • 9966 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13960 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18886 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18763 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18801 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17798 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21031 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19147 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17497 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 13963 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18889 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Украина
Польша
Черниговская область
Германия
Тернопольская область
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Правительство Нидерландов планирует открыть первую постоянную зону для испытаний дронов над Северным морем

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Кабинет министров Нидерландов планирует создать специальную воздушную зону для испытаний автономных дронов, которые будут летать вне пределов прямой видимости. Полигон должен заработать после лета 2026 года, а дроны будут взлетать с аэродрома Валкенбург.

Правительство Нидерландов планирует открыть первую постоянную зону для испытаний дронов над Северным морем

Кабинет министров Нидерландов готовит создание специальной воздушной зоны, где будут проходить испытания автономных дронов, способных летать вне пределов прямой видимости операторов. Согласно плану, полигон должен заработать после лета 2026 года, хотя окончательное согласование воздушного пространства еще продолжается. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь обороны, который готовится покинуть пост, Тёйнман заявил в эфире NOS Radio 1, что испытания таких аппаратов "крайне необходимы", ведь Нидерланды должны быть готовы к новым типам угроз. Он привел пример Украины, где развернута "война дронов", а также европейских аэропортов, которые вынужденно прекращают работу из-за риска атак беспилотников.

Помимо военных нужд, Тёйнман отметил и гражданский потенциал технологии – в частности, возможность транспортировки медицинских грузов между больницами.

ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg

По замыслу, дроны будут взлетать с бывшего аэродрома Валкенбург в Катвейке и направляться через воздушный коридор в испытательную зону над морем. Полет будет проходить над побережьем, однако, по словам чиновника, это не создаст опасности для отдыхающих, поскольку активная часть маршрута начнется уже над водой.

Для реализации проекта уже подписано соглашение между министерствами обороны, инфраструктуры и водных ресурсов, а также провинцией Южная Голландия. Документ определяет совместные действия в рамках научно-исследовательского центра сенсорных технологий, расположенного на территории бывшего военного объекта.

Нидерланды начали производство боевых роботов для ВСУ

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Нидерланды
Украина