Уряд готує рішення, щоб здешевити газ для когенераційних установок та спростити їх встановлення - Зеленський

Кабмін готує нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями, передає УНН.

