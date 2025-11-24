$42.270.11
16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7614 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11877 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14721 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22740 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
13:20 • 23323 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15668 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13556 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11564 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9792 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Уряд готує рішення, щоб здешевити газ для когенераційних установок та спростити їх встановлення - Зеленський

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабмін готує нормативні рішення для здешевлення природного газу для когенераційних установок та дерегуляції процедур їх встановлення. Уряд також має прискорити завершення конкурсів для будівництва нових генеруючих потужностей.

Уряд готує рішення, щоб здешевити газ для когенераційних установок та спростити їх встановлення - Зеленський

Кабмін готує нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями, передає УНН.

Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок – мінімум процедур для людей і українського бізнесу 

- повідомив Глава держави.

Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5360 переглядiв

Також, за словами Зеленського, уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей.

Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення 

- наголосив Президент України.

Додамо

За словами Глави держави, були сьогодні доповіді й щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів. Дякую всім залученим ремонтним бригадам, фахівцям енергетичних компаній, комунальним службам і ДСНС України. 

Антоніна Туманова

