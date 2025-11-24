Уряд готує рішення, щоб здешевити газ для когенераційних установок та спростити їх встановлення - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабмін готує нормативні рішення для здешевлення природного газу для когенераційних установок та дерегуляції процедур їх встановлення. Уряд також має прискорити завершення конкурсів для будівництва нових генеруючих потужностей.
Кабмін готує нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями, передає УНН.
Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок – мінімум процедур для людей і українського бізнесу
Також, за словами Зеленського, уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей.
Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення
За словами Глави держави, були сьогодні доповіді й щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів. Дякую всім залученим ремонтним бригадам, фахівцям енергетичних компаній, комунальним службам і ДСНС України.