Правительство готовит решение, чтобы удешевить газ для когенерационных установок и упростить их установку - Зеленский

Кабмин готовит нормативные решения, чтобы, в частности, удешевить природный газ для нужд когенерационных установок и чтобы провести дерегуляцию процедур по установке таких установок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с чиновниками, передает УНН.

Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко

Также, по словам Зеленского, правительство Украины должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур для строительства новых генерирующих мощностей.

Увеличиваем резерв оборудования. Поручил продолжать соответствующую работу с партнерами ради достаточной поддержки нашего восстановления - подчеркнул Президент Украины.

Добавим

По словам Главы государства, были сегодня доклады и по восстановительным работам в энергосистеме после российских ударов. Спасибо всем задействованным ремонтным бригадам, специалистам энергетических компаний, коммунальным службам и ГСЧС Украины.