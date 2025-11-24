Правительство готовит решение, чтобы удешевить газ для когенерационных установок и упростить их установку - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабмин готовит нормативные решения для удешевления природного газа для когенерационных установок и дерегуляции процедур их установки. Правительство также должно ускорить завершение конкурсов для строительства новых генерирующих мощностей.
Кабмин готовит нормативные решения, чтобы, в частности, удешевить природный газ для нужд когенерационных установок и чтобы провести дерегуляцию процедур по установке таких установок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с чиновниками, передает УНН.
Правительство Украины готовит и нормативные решения, чтобы, в частности, удешевить природный газ для нужд когенерационных установок и чтобы провести дерегуляцию процедур по установке таких установок – минимум процедур для людей и украинского бизнеса
Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5360 просмотров
Также, по словам Зеленского, правительство Украины должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур для строительства новых генерирующих мощностей.
Увеличиваем резерв оборудования. Поручил продолжать соответствующую работу с партнерами ради достаточной поддержки нашего восстановления
Добавим
По словам Главы государства, были сегодня доклады и по восстановительным работам в энергосистеме после российских ударов. Спасибо всем задействованным ремонтным бригадам, специалистам энергетических компаний, коммунальным службам и ГСЧС Украины.