Уряд доручив Міненерго разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та іншим відомствам ліквідувати наслідки обстрілів і відновити енергетичну інфраструктуру. Міненерго має подати рішення для повного відновлення енергопостачання протягом тижня.
Кабінет міністрів дав доручення Міністерству енергетики разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури. Упродовж тижня Міненерго представити рішення для повного відновлення енергопостачання. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Як повідомила Свириденко, у Сумській області вночі росіяни атакували енергооб’єкти. Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла. Наразі повністю відновлено електропостачання. У Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж. За потреби розгортаємо пункти незламності в окремих районах. У Славутичі постачання відновлене на обʼєктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.
Уряд дав доручення Міненерго разом із Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономіки, МВС, Київською, Сумською та Чернігівською ОВА, а також НЕК "Укренерго" забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти
За її словами, упродовж тижня Міненерго має подати уряду рішення для повного відновлення енергопостачання. Нагадаємо Енергетики повідомили, що попри графіки погодинних відключень, ситуація в енергосистемі залишається складною. Мережі не витримують навантаження, тож "Чернігівобленерго" вимушене застосовувати додаткові відключення, не передбачені ГПВ.