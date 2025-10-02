Уряд доручив Міненерго разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 892 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
13:54 • 14295 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 21335 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 13145 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 16712 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24079 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 28685 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30377 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27112 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 49176 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярнi новини
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 21674 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 29638 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 27753 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 19174 перегляди
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ13:03 • 11281 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 19265 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 27844 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 29731 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 44327 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 49179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Данія
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 7940 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 55730 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 63710 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 45526 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 48006 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Уряд доручив Міненерго разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та іншим відомствам ліквідувати наслідки обстрілів і відновити енергетичну інфраструктуру. Міненерго має подати рішення для повного відновлення енергопостачання протягом тижня.

Уряд доручив Міненерго разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури

Кабінет міністрів дав доручення Міністерству енергетики разом з іншими відомствами забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти енергетичної інфраструктури. Упродовж тижня Міненерго представити рішення для повного відновлення енергопостачання. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Свириденко, у Сумській області вночі росіяни атакували енергооб’єкти. Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла. Наразі повністю відновлено електропостачання. У Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж. За потреби розгортаємо пункти незламності в окремих районах. У Славутичі постачання відновлене на обʼєктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.

Уряд дав доручення Міненерго разом із Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономіки, МВС, Київською, Сумською та Чернігівською ОВА, а також НЕК "Укренерго" забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти

- повідомила Свириденко.

За її словами, упродовж тижня Міненерго має подати уряду рішення для повного відновлення енергопостачання. Нагадаємо Енергетики повідомили, що попри графіки погодинних відключень, ситуація в енергосистемі залишається складною. Мережі не витримують навантаження, тож "Чернігівобленерго" вимушене застосовувати додаткові відключення, не передбачені ГПВ. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Сумська область
Юлія Свириденко
Чернігівська область
Укренерго