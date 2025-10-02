Правительство поручило Минэнерго вместе с другими ведомствами обеспечить ликвидацию последствий обстрелов и необходимые ремонты энергетической инфраструктуры

Кабинет министров поручил Министерству энергетики совместно с другими ведомствами обеспечить ликвидацию последствий обстрелов и необходимые ремонты энергетической инфраструктуры. В течение недели Минэнерго представит решения для полного восстановления энергоснабжения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Как сообщила Свириденко, в Сумской области ночью россияне атаковали энергообъекты. Конотопский и Шосткинский районы были частично без света. Сейчас полностью восстановлено электроснабжение. В Черниговской области из-за российского обстрела продолжается восстановление энергосетей. При необходимости разворачиваем пункты несокрушимости в отдельных районах. В Славутиче снабжение восстановлено на объектах критической инфраструктуры. Энергетики работают, чтобы запитать город полностью.

Правительство поручило Минэнерго совместно с Минрегионом, Минфином, Минэкономики, МВД, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, а также НЭК "Укрэнерго" обеспечить ликвидацию последствий обстрелов и необходимые ремонты - сообщила Свириденко.

По ее словам, в течение недели Минэнерго должно представить правительству решения для полного восстановления энергоснабжения. Напомним, энергетики сообщили, что несмотря на графики почасовых отключений, ситуация в энергосистеме остается сложной. Сети не выдерживают нагрузки, поэтому "Черниговоблэнерго" вынуждено применять дополнительные отключения, не предусмотренные ГПО.