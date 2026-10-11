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Упала серед багатоповерхівок - у Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

В Оболонському районі Києва сапери ДСНС вилучили бойову частину російської балістичної ракети. Вона пошкодила одноповерхову споруду.

Упала серед багатоповерхівок - у Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети

У Києві в Оболонському районі сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину та безпечні залишки російської балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За інформацією рятувальників, небезпечну знахідку виявили на місці одного з російських ударів по столиці. Балістична ракета впала безпосередньо у дворі багатоповерхових житлових будинків. Унаслідок падіння було пошкоджено одноповерхову споруду.

Фото: ДСНС

Сапери ДСНС вилучили бойову частину ракети та її безпечні залишки.

У службі нагадали громадянам про необхідність дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів заборонено наближатися до них або торкатися їх. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за номерами 101 або 112.

Контекст 

10 жовтня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. Найбільше постраждав Оболонський район, де було зафіксовано влучання у будівлю ресторану та падіння уламків ракети у дворі житлового будинку. За даними Національної поліції, внаслідок атаки в Оболонському районі постраждали семеро людей віком від 18 до 72 років. П'ятьох потерпілих госпіталізували. За інформацією міської влади, троє поранених перебували у тяжкому стані.

Крім того, наслідки російських ударів зафіксували у Солом'янському та Подільському районах столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі.

В Оболонському районі також виникли три осередки займання дерев'яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів.

Нагадаємо

Ворог у ніч на 11 жовтня випустив по Україні 116 ударних БпЛА типу Shahed, 95 із них - реактивні. Силам ППО вдалося знищити 94 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання на 7 локаціях.

Олександра Василенко

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