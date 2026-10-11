Упала среди многоэтажек — в Киеве сапёры извлекли боевую часть баллистической ракеты

В Киеве в Оболонском районе саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть и безопасные остатки российской баллистической ракеты. Она упала во дворе жилых многоэтажек, повредив одноэтажное сооружение, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По информации спасателей, опасную находку обнаружили на месте одного из российских ударов по столице. Баллистическая ракета упала непосредственно во дворе многоэтажных жилых домов. В результате падения было повреждено одноэтажное сооружение.

Фото: ГСЧС

Саперы ГСЧС изъяли боевую часть ракеты и ее безопасные остатки.

В службе напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила минной безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов запрещено приближаться к ним или прикасаться к ним. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номерам 101 или 112.

Контекст

10 октября российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Больше всего пострадал Оболонский район, где было зафиксировано попадание в здание ресторана и падение обломков ракеты во дворе жилого дома. По данным Национальной полиции, в результате атаки в Оболонском районе пострадали семь человек в возрасте от 18 до 72 лет. Пятерых пострадавших госпитализировали. По информации городских властей, трое раненых находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, последствия российских ударов зафиксировали в Соломенском и Подольском районах столицы. Повреждения получили жилые дома, ресторан, бизнес-центр и автомобили.

В Оболонском районе также возникли три очага возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожары на общей площади 200 квадратных метров.

Напомним

Враг в ночь на 11 октября выпустил по Украине 116 ударных БпЛА типа Shahed, 95 из них — реактивные. Силам ПВО удалось уничтожить 94 вражеских беспилотника, зафиксированы попадания в 7 локациях.