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росія атакувала Україну 116 дронами - чи всі вдалось знищити і скільки влучань

Київ • УНН

 • 12125 перегляди

У ніч на 11 жовтня росія запустила 116 дронів, зокрема 95 реактивних. ППО знищила або подавила 94 БпЛА, зафіксовано влучання у семи локаціях.

росія атакувала Україну 116 дронами - чи всі вдалось знищити і скільки влучань

Ворог у ніч на 11 жовтня випустив по Україні 116 ударних БпЛА типу Shahed, 95 із них - реактивні. Силам ППО вдалося знищити 94 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання на 7 локаціях, передає УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил.

У ніч на 11 жовтня (з 18:00 10 жовтня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed (95 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське 

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed (74 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання 10 БпЛА противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях 

- йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. 

Генштаб повідомив кількість знищених військових та техніки рф протягом доби11.10.26, 07:16 • 3212 переглядiв

Антоніна Туманова

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