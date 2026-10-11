Генштаб повідомив кількість знищених військових та техніки рф протягом доби

За минулу добу, 10 жовтня, російська армія втратила на війні проти України ще 1930 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 552 840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 11 жовтня 2026 року, пише УНН.

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За даними військових, протягом доби українські захисники також знищили два російські танки, шість бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

Крім того, росія втратила 1531 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, сім наземних робототехнічних комплексів і три одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії від початку вторгнення

Станом на 11 жовтня 2026 року загальні втрати російської армії, за оцінками Генштабу ЗСУ, становлять 12 408 танків, 25 521 бойову броньовану машину, 51 039 артилерійських систем, 2205 реактивних систем залпового вогню та 1701 засіб протиповітряної оборони.

Також від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 443 літаки, 356 гелікоптерів, 2924 наземні робототехнічні комплекси, 558 457 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5126 крилатих ракет.

У Генеральному штабі наголошують, що наведені дані уточнюються.

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