Генштаб сообщил о количестве уничтоженных военнослужащих и техники рф за сутки
Киев • УНН
За сутки Россия потеряла 1930 военнослужащих, 1531 дрон и 39 артиллерийских систем. Общие потери личного состава достигли около 1,55 млн человек.
За прошедшие сутки, 10 октября, российская армия потеряла в войне против Украины ещё 1930 военнослужащих. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 552 840 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины по состоянию на утро 11 октября 2026 года, пишет УНН.
Детали
По данным военных, в течение суток украинские защитники также уничтожили два российских танка, шесть боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.
Кроме того, Россия потеряла 1531 беспилотник оперативно-тактического уровня, 557 единиц автомобильной техники и автоцистерн, семь наземных робототехнических комплексов и три единицы специальной техники.
Общие потери российской армии с начала вторжения
По состоянию на 11 октября 2026 года общие потери российской армии, по оценкам Генштаба ВСУ, составляют 12 408 танков, 25 521 боевую бронированную машину, 51 039 артиллерийских систем, 2205 реактивных систем залпового огня и 1701 средство противовоздушной обороны.
Также с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 443 самолёта, 356 вертолётов, 2924 наземных робототехнических комплекса, 558 457 беспилотников оперативно-тактического уровня и 5126 крылатых ракет.
В Генеральном штабе подчёркивают, что приведённые данные уточняются.
Для понтонных переправ через Днепр в Киеве могут потребоваться военные резервы — Defense Express11.10.26, 07:00 • 10569 просмотров