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россия атаковала Украину 116 дронами — удалось ли все уничтожить и сколько было попаданий

Киев • УНН

 • 11633 просмотра

В ночь на 11 октября россия запустила 116 дронов, в том числе 95 реактивных. ПВО уничтожила или подавила 94 БПЛА, зафиксированы попадания в семи локациях.

россия атаковала Украину 116 дронами — удалось ли все уничтожить и сколько было попаданий

Враг в ночь на 11 октября выпустил по Украине 116 ударных БпЛА типа Shahed, 95 из них — реактивные. Силам ПВО удалось уничтожить 94 вражеских беспилотника, зафиксированы попадания в 7 локациях, передает УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

В ночь на 11 октября (с 18:00 10 октября) противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed (95 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское 

— говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Зафиксированы попадания 10 БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях 

— говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА. 

Генштаб сообщил о количестве уничтоженных военнослужащих и техники рф за сутки11.10.26, 07:16 • 3034 просмотра

Антонина Туманова

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