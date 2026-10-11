россия атаковала Украину 116 дронами — удалось ли все уничтожить и сколько было попаданий
Киев • УНН
В ночь на 11 октября россия запустила 116 дронов, в том числе 95 реактивных. ПВО уничтожила или подавила 94 БПЛА, зафиксированы попадания в семи локациях.
Враг в ночь на 11 октября выпустил по Украине 116 ударных БпЛА типа Shahed, 95 из них — реактивные. Силам ПВО удалось уничтожить 94 вражеских беспилотника, зафиксированы попадания в 7 локациях, передает УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.
В ночь на 11 октября (с 18:00 10 октября) противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed (95 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Зафиксированы попадания 10 БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях
В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.
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