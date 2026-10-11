россия атаковала Украину 116 дронами — удалось ли все уничтожить и сколько было попаданий

Враг в ночь на 11 октября выпустил по Украине 116 ударных БпЛА типа Shahed, 95 из них — реактивные. Силам ПВО удалось уничтожить 94 вражеских беспилотника, зафиксированы попадания в 7 локациях, передает УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

В ночь на 11 октября (с 18:00 10 октября) противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed (95 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Зафиксированы попадания 10 БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.

Генштаб сообщил о количестве уничтоженных военнослужащих и техники рф за сутки