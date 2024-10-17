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Умєров представив План перемоги в Європарламенті: Україна потребує ППО та зняття обмежень на удари по рф

Київ • УНН

 • 11847 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров представив у Європарламенті План перемоги. Він закликав до розбудови ППО, зняття обмежень на удари по РФ та інвестицій в український ОПК.

Умєров представив План перемоги в Європарламенті: Україна потребує ППО та зняття обмежень на удари по рф

Окрім запрошення до НАТО, Україна потребує розбудови багаторівневої системи ППО та зняття обмежень на використання зброї партнерів під час ударів по рф. Про це під час виступу на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Під час виступу представив нашим партнерам План перемоги Президента Володимира Зеленського, що передбачає конкретні кроки до справедливого миру. І запрошення нашої держави в НАТО — один з найважливіших кроків. Підкреслив важливість реалізації Плану перемоги для зміцнення обороноздатності та стійкості України перед агресором

- заявив очільник Міноборони України. 

Він також поінформував партнерів про систематичні атаки росії на цивільну інфраструктуру.

За його словами, Україна потребує розбудови багаторівневої системи ППО для захисту наших міст від ракетних і дронових ударів. Умєров впевнений, така система може врятувати тисячі життів.

Проте ми маємо не лише захищатися, але й відповідати ударами. Важливо зняти обмеження на ураження військових об’єктів на території росії. Європарламент може стати лідером у цьому питанні, допомагаючи Україні відновити справедливість і повернути війну туди, звідки вона прийшла

- заявив Рустем Умєров. 

Також міністр запропонував європейським партнерам тренувати наші стратегічні резерви та озброювати бригади ЗСУ за прикладом Німеччини та Франції.

Він підкреслив, що важливим є використання промислового потенціалу України та інвестування у відновлення нашої економіки.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний пакет стримування, який або змусить росію до реальних мирних переговорів, або дозволить знищити її військові об’єкти. 

Володимир Омельченко

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