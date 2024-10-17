Умеров представил План победы в Европарламенте: Украина нуждается в ПВО и снятии ограничений на удары по рф
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил в Европарламенте План победы. Он призвал к развитию ПВО, снятию ограничений на удары по РФ и инвестициям в украинский ОПК.
Кроме приглашения в НАТО, Украина нуждается в развитии многоуровневой системы ПВО и снятии ограничений на использование оружия партнеров во время ударов по РФ. Об этом во время выступления на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Во время выступления представил нашим партнерам План победы Президента Владимира Зеленского, предусматривающий конкретные шаги к справедливому миру. И приглашение нашего государства в НАТО - один из важнейших шагов. Подчеркнул важность реализации Плана победы для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины перед агрессором
Он также проинформировал партнеров о систематических атаках России на гражданскую инфраструктуру.
По его словам, Украина нуждается в развитии многоуровневой системы ПВО для защиты наших городов от ракетных и дроновых ударов. Умеров уверен, такая система может спасти тысячи жизней.
Однако мы должны не только защищаться, но и отвечать ударами. Важно снять ограничения на поражение военных объектов на территории России. Европарламент может стать лидером в этом вопросе, помогая Украине восстановить справедливость и вернуть войну туда, откуда она пришла
Также министр предложил европейским партнерам тренировать наши стратегические резервы и вооружать бригады ВСУ по примеру Германии и Франции.
Он подчеркнул, что важным является использование промышленного потенциала Украины и инвестирование в восстановление нашей экономики.
Напомним,
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты.