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Умеров представил План победы в Европарламенте: Украина нуждается в ПВО и снятии ограничений на удары по рф

Умеров представил План победы в Европарламенте: Украина нуждается в ПВО и снятии ограничений на удары по рф

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:03  •  4484 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров представил в Европарламенте План победы. Он призвал к развитию ПВО, снятию ограничений на удары по РФ и инвестициям в украинский ОПК.

Кроме приглашения в НАТО, Украина нуждается в развитии многоуровневой системы ПВО и снятии ограничений на использование оружия партнеров во время ударов по РФ. Об этом во время выступления на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Во время выступления представил нашим партнерам План победы Президента Владимира Зеленского, предусматривающий конкретные шаги к справедливому миру. И приглашение нашего государства в НАТО - один из важнейших шагов. Подчеркнул важность реализации Плана победы для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины перед агрессором

- заявил глава Минобороны Украины. 

Он также проинформировал партнеров о систематических атаках России на гражданскую инфраструктуру.

По его словам, Украина нуждается в развитии многоуровневой системы ПВО для защиты наших городов от ракетных и дроновых ударов. Умеров уверен, такая система может спасти тысячи жизней.

Однако мы должны не только защищаться, но и отвечать ударами. Важно снять ограничения на поражение военных объектов на территории России. Европарламент может стать лидером в этом вопросе, помогая Украине восстановить справедливость и вернуть войну туда, откуда она пришла

- заявил Рустем Умеров. 

Также министр предложил европейским партнерам тренировать наши стратегические резервы и вооружать бригады ВСУ по примеру Германии и Франции.

Он подчеркнул, что важным является использование промышленного потенциала Украины и инвестирование в восстановление нашей экономики.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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