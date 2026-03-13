Укрзалізниця змінює графік та запускає нові рейси на Дніпропетровщині 13-15 березня
Київ • УНН
З 13 по 15 березня скасовуються старі та вводяться нові рейси між Дніпром і Кривим Рогом. Деякі приміські поїзди змінять час відправлення та прибуття.
Укрзалізниця проінформувала пасажирів про актуальні зміни у русі приміських поїздів на Дніпропетровщині в період з 13 по 15 березня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
З 13 березня не курсуватимуть такі поїзди:
- №6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;
- №6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний.
З 14 – 15 березня вийдуть на маршрут два нові рейси, що з’єднають Дніпро та Кривий Ріг. З 14 березня розпочинає курсувати:
- №6537 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний,
відправлення о 15:12, прибуття о 19:20;
- З 15 березня – №6032 Кривий Ріг-Головний –
Дніпро-Головний, відправлення об 11:55, прибуття о 15:55.
Також з 14 березня низка приміських поїздів курсуватиме за новим розкладом. Йдеться про:
- №6489 Кривий Ріг-Головний – Тимкове, відправлення о
19:53, прибуття о 21:14;
- №6490 Тимкове – Кривий Ріг-Головний, відправлення о
о 21:34, прибуття о 22:58.
