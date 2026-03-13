Укрзалізниця змінює графік та запускає нові рейси на Дніпропетровщині 13-15 березня

Укрзалізниця проінформувала пасажирів про актуальні зміни у русі приміських поїздів на Дніпропетровщині в період з 13 по 15 березня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

З 13 березня не курсуватимуть такі поїзди:

№6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;

№6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний.

З 14 – 15 березня вийдуть на маршрут два нові рейси, що з’єднають Дніпро та Кривий Ріг. З 14 березня розпочинає курсувати:

№6537 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний, відправлення о 15:12, прибуття о 19:20;

З 15 березня – №6032 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний, відправлення об 11:55, прибуття о 15:55.

Також з 14 березня низка приміських поїздів курсуватиме за новим розкладом. Йдеться про:

№6489 Кривий Ріг-Головний – Тимкове, відправлення о 19:53, прибуття о 21:14;

№6490 Тимкове – Кривий Ріг-Головний, відправлення о о 21:34, прибуття о 22:58.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України конфіскував 1592 вантажні вагони російських компаній для передачі Укрзалізниці. Майно вартістю 2,2 млрд грн залучать до перевезень по всій країні.