Україна конфіскувала майже 1,6 тис. російських вагонів і передасть їх Укрзалізниці - Свириденко
Київ • УНН
Уряд конфіскував 1592 вантажні вагони російських компаній для передачі Укрзалізниці. Майно вартістю 2,2 млрд грн залучать до перевезень по всій країні.
Україна конфіскувала 1592 вантажні вагони, які належали російським компаніям і використовувалися для перевезення комерційних вантажів. Уряд визначив Фонд державного майна органом управління цим майном з подальшою передачею вагонів у користування Укрзалізниці. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За її словами, ухвалене рішення фактично запускає механізм використання конфіскованого майна держави-агресора.
Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання
Оціночна вартість конфіскованих вагонів становить близько 2,2 млрд гривень. Уряд повідомляє, що вони перебувають у робочому стані та можуть використовуватися до завершення строку експлуатації для вантажних перевезень, зокрема й військових.
Як зазначається, вагони належали підсанкційним резидентам росії, серед яких "ВЕБ-Лізинг", державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ", АТ "Державна транспортна лізингова компанія", АТ "Норд" — дочірня компанія "Сбербанк Лізинг" та інші російські компанії у сфері фінансів і логістики.
До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські компанії використовували ці вагони для перевезень територією України та країн Європейського Союзу. Після початку бойових дій вагони залишилися на території України та були арештовані.
Минулого року рішенням Ради національної безпеки і оборони, введеним у дію указом президента та затвердженим законом, це майно було конфісковане.
Свириденко додала, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб притягнути росію до відповідальності за завдані збитки, а конфісковані активи використовувати для відновлення держави.
