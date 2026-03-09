Ситуація на ринку пального в Україні: АМКУ перевірятиме можливі зловживання, а Укрнафта стане ціновим орієнтиром
Київ • УНН
Юлія Свириденко обговорила з операторами наявність пального на ринку. Укрнафта стане ціновим орієнтиром, а АМКУ перевірятиме можливі зловживання.
Уряд провів зустріч із ключовими представниками ринку нафтопродуктів для координації дій на тлі складної ситуації на паливному ринку, що виникла переважно через зовнішні чинники. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
За її словами, головним завданням держави та операторів ринку є забезпечення безперебійної наявності пального в Україні.
Уряд очікує, що як державна компанія "Укрнафта", так і приватні оператори забезпечать стабільне наповнення ринку паливом та його доступність для споживачів по всій країні.
Прем’єрка наголосила, що ціни на пальне мають формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, однак без внутрішніх спекуляцій. За її словами, "Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку.
Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба, повинні здійснювати моніторинг цін і реагувати на можливі випадки спекуляцій, водночас не створюючи зайвого тиску на добросовісний бізнес.
Крім того, першому віце-прем’єр-міністру – міністру енергетики Денису Шмигалю доручено забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань.
Також міністр економіки Олексій Соболев разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які можуть найбільше постраждати через суттєве зростання цін на нафтопродукти.
