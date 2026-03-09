$43.730.0850.540.36
12:46 • 5298 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12799 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5264 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22620 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23413 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43409 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63329 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101768 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55296 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47007 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22620 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28018 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101768 перегляди
Ситуація на ринку пального в Україні: АМКУ перевірятиме можливі зловживання, а Укрнафта стане ціновим орієнтиром

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Юлія Свириденко обговорила з операторами наявність пального на ринку. Укрнафта стане ціновим орієнтиром, а АМКУ перевірятиме можливі зловживання.

Ситуація на ринку пального в Україні: АМКУ перевірятиме можливі зловживання, а Укрнафта стане ціновим орієнтиром

Уряд провів зустріч із ключовими представниками ринку нафтопродуктів для координації дій на тлі складної ситуації на паливному ринку, що виникла переважно через зовнішні чинники. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За її словами, головним завданням держави та операторів ринку є забезпечення безперебійної наявності пального в Україні.

Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі 

– зазначила Свириденко.

Уряд очікує, що як державна компанія "Укрнафта", так і приватні оператори забезпечать стабільне наповнення ринку паливом та його доступність для споживачів по всій країні.

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти09.03.26, 12:16 • 5272 перегляди

Прем’єрка наголосила, що ціни на пальне мають формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, однак без внутрішніх спекуляцій. За її словами, "Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку.

Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба, повинні здійснювати моніторинг цін і реагувати на можливі випадки спекуляцій, водночас не створюючи зайвого тиску на добросовісний бізнес.

Експерт пояснив, чому насправді зросли ціни на дизельне пальне09.03.26, 14:19 • 1750 переглядiв

Крім того, першому віце-прем’єр-міністру – міністру енергетики Денису Шмигалю доручено забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань.

Також міністр економіки Олексій Соболев разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які можуть найбільше постраждати через суттєве зростання цін на нафтопродукти.

Ціна дизельного пального в Україні може зрости до 90 гривень за літр через подорожчання нафти09.03.26, 15:00 • 1428 переглядiв

Андрій Тимощенков

