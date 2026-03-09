Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром

$43.730.0850.540.36
12:46 • 5278 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 12769 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 5228 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 22586 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 23394 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 43398 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63323 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 101754 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55294 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47007 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка
9 марта, 05:15 • 28223 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
9 марта, 06:56 • 24702 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
9 марта, 07:33 • 20865 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
08:38 • 27541 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
11:31 • 15390 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров
13:29 • 4268 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
11:31 • 15809 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
08:38 • 27976 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 12:28 • 101753 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам
12:47 • 6002 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
9 марта, 07:33 • 21186 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
9 марта, 06:56 • 25017 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта
8 марта, 13:08 • 33595 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"
7 марта, 13:15 • 40329 просмотра
Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Юлия Свириденко обсудила с операторами наличие горючего на рынке. Укрнафта станет ценовым ориентиром, а АМКУ будет проверять возможные злоупотребления.

Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром

Правительство провело встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов для координации действий на фоне сложной ситуации на топливном рынке, возникшей преимущественно из-за внешних факторов. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

По ее словам, главной задачей государства и операторов рынка является обеспечение бесперебойного наличия горючего в Украине.

Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве 

– отметила Свириденко.

Правительство ожидает, что как государственная компания "Укрнафта", так и частные операторы обеспечат стабильное наполнение рынка топливом и его доступность для потребителей по всей стране.

Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты09.03.26, 12:16 • 5244 просмотра

Премьер подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, однако без внутренних спекуляций. По ее словам, "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.

Контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба, должны осуществлять мониторинг цен и реагировать на возможные случаи спекуляций, в то же время не создавая излишнего давления на добросовестный бизнес.

Эксперт объяснил, почему на самом деле выросли цены на дизельное топливо09.03.26, 14:19 • 1750 просмотров

Кроме того, первому вице-премьер-министру – министру энергетики Денису Шмыгалю поручено обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов.

Также министр экономики Алексей Соболев совместно с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые могут больше всего пострадать из-за существенного роста цен на нефтепродукты.

Цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 90 гривен за литр из-за подорожания нефти09.03.26, 15:00 • 1420 просмотров

Андрей Тимощенков

