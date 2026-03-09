Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром
Киев • УНН
Юлия Свириденко обсудила с операторами наличие горючего на рынке. Укрнафта станет ценовым ориентиром, а АМКУ будет проверять возможные злоупотребления.
Правительство провело встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов для координации действий на фоне сложной ситуации на топливном рынке, возникшей преимущественно из-за внешних факторов. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
По ее словам, главной задачей государства и операторов рынка является обеспечение бесперебойного наличия горючего в Украине.
Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве
Правительство ожидает, что как государственная компания "Укрнафта", так и частные операторы обеспечат стабильное наполнение рынка топливом и его доступность для потребителей по всей стране.
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты09.03.26, 12:16 • 5244 просмотра
Премьер подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, однако без внутренних спекуляций. По ее словам, "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.
Контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба, должны осуществлять мониторинг цен и реагировать на возможные случаи спекуляций, в то же время не создавая излишнего давления на добросовестный бизнес.
Эксперт объяснил, почему на самом деле выросли цены на дизельное топливо09.03.26, 14:19 • 1750 просмотров
Кроме того, первому вице-премьер-министру – министру энергетики Денису Шмыгалю поручено обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов.
Также министр экономики Алексей Соболев совместно с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые могут больше всего пострадать из-за существенного роста цен на нефтепродукты.
Цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 90 гривен за литр из-за подорожания нефти09.03.26, 15:00 • 1420 просмотров