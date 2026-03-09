Украина конфисковала почти 1,6 тыс. российских вагонов и передаст их Укрзализныце - Свириденко

Украина конфисковала 1592 грузовых вагона, принадлежавших российским компаниям и использовавшихся для перевозки коммерческих грузов. Правительство определило Фонд государственного имущества органом управления этим имуществом с последующей передачей вагонов в пользование Укрзализныци. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, принятое решение фактически запускает механизм использования конфискованного имущества государства-агрессора.

Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования - отметила Свириденко.

Оценочная стоимость конфискованных вагонов составляет около 2,2 млрд гривен. Правительство сообщает, что они находятся в рабочем состоянии и могут использоваться до завершения срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе и военных.

Как отмечается, вагоны принадлежали подсанкционным резидентам россии, среди которых "ВЭБ-Лизинг", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "Норд" — дочерняя компания "Сбербанк Лизинг" и другие российские компании в сфере финансов и логистики.

До начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские компании использовали эти вагоны для перевозок по территории Украины и стран Европейского Союза. После начала боевых действий вагоны остались на территории Украины и были арестованы.

В прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом президента и утвержденным законом, это имущество было конфисковано.

Свириденко добавила, что Украина продолжает работать с международными партнерами, чтобы привлечь россию к ответственности за нанесенный ущерб, а конфискованные активы использовать для восстановления государства.

Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром