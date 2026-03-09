Украина конфисковала почти 1,6 тыс. российских вагонов и передаст их Укрзализныце - Свириденко

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 3876 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 10075 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 11296 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 15360 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 23514 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 33305 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32358 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44217 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120165 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87596 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
38%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 47094 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 13318 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 20755 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 15829 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 12765 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 10932 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 12931 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 47250 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 57654 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120165 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Нестор Шуфрич
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Катар
Херсон
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 1300 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 6170 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 15960 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 32263 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32631 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Техника
Фильм
Шахед-136

Украина конфисковала почти 1,6 тыс. российских вагонов и передаст их Укрзализныце - Свириденко

Киев • УНН

 • 3947 просмотра

Правительство конфисковало 1592 грузовых вагона российских компаний для передачи Укрзализныце. Имущество стоимостью 2,2 млрд грн будет привлечено к перевозкам по всей стране.

Украина конфисковала почти 1,6 тыс. российских вагонов и передаст их Укрзализныце - Свириденко

Украина конфисковала 1592 грузовых вагона, принадлежавших российским компаниям и использовавшихся для перевозки коммерческих грузов. Правительство определило Фонд государственного имущества органом управления этим имуществом с последующей передачей вагонов в пользование Укрзализныци. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, принятое решение фактически запускает механизм использования конфискованного имущества государства-агрессора.

Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования

- отметила Свириденко.

Оценочная стоимость конфискованных вагонов составляет около 2,2 млрд гривен. Правительство сообщает, что они находятся в рабочем состоянии и могут использоваться до завершения срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе и военных.

Как отмечается, вагоны принадлежали подсанкционным резидентам россии, среди которых "ВЭБ-Лизинг", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "Норд" — дочерняя компания "Сбербанк Лизинг" и другие российские компании в сфере финансов и логистики.

До начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские компании использовали эти вагоны для перевозок по территории Украины и стран Европейского Союза. После начала боевых действий вагоны остались на территории Украины и были арестованы.

В прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом президента и утвержденным законом, это имущество было конфисковано.

Свириденко добавила, что Украина продолжает работать с международными партнерами, чтобы привлечь россию к ответственности за нанесенный ущерб, а конфискованные активы использовать для восстановления государства.

Ситуация на рынке горючего в Украине: АМКУ будет проверять возможные злоупотребления, а Укрнафта станет ценовым ориентиром09.03.26, 15:29 • 3925 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Юлия Свириденко
Украинская железная дорога
Европейский Союз
Украина