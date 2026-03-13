$44.160.1950.960.02
Укрзализныця меняет график и запускает новые рейсы на Днепропетровщине 13-15 марта

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

С 13 по 15 марта отменяются старые и вводятся новые рейсы между Днепром и Кривым Рогом. Некоторые пригородные поезда изменят время отправления и прибытия.

Укрзализныця меняет график и запускает новые рейсы на Днепропетровщине 13-15 марта

Укрзализныця проинформировала пассажиров об актуальных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине в период с 13 по 15 марта. Об этом сообщает УНН.

Детали

С 13 марта не будут курсировать следующие поезда:

  • №6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;
    • №6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный.

      С 14 – 15 марта выйдут на маршрут два новых рейса, которые соединят Днепр и Кривой Рог. С 14 марта начинает курсировать:

      • №6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, отправление в 15:12, прибытие в 19:20;
        • С 15 марта – №6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный, отправление в 11:55, прибытие в 15:55.

          Также с 14 марта ряд пригородных поездов будет курсировать по новому расписанию. Речь идет о:

          • №6489 Кривой Рог-Главный – Тимково, отправление в 19:53, прибытие в 21:14;
            • №6490 Тимково – Кривой Рог-Главный, отправление в в 21:34, прибытие в 22:58.

              Напомним

              Кабинет министров Украины конфисковал 1592 грузовых вагона российских компаний для передачи Укрзализныце. Имущество стоимостью 2,2 млрд грн привлекут к перевозкам по всей стране.

