Укрзализныця меняет график и запускает новые рейсы на Днепропетровщине 13-15 марта

Укрзализныця проинформировала пассажиров об актуальных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине в период с 13 по 15 марта. Об этом сообщает УНН.

Детали

С 13 марта не будут курсировать следующие поезда:

№6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;

№6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный.

С 14 – 15 марта выйдут на маршрут два новых рейса, которые соединят Днепр и Кривой Рог. С 14 марта начинает курсировать:

№6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, отправление в 15:12, прибытие в 19:20;

С 15 марта – №6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный, отправление в 11:55, прибытие в 15:55.

Также с 14 марта ряд пригородных поездов будет курсировать по новому расписанию. Речь идет о:

№6489 Кривой Рог-Главный – Тимково, отправление в 19:53, прибытие в 21:14;

№6490 Тимково – Кривой Рог-Главный, отправление в в 21:34, прибытие в 22:58.

