Укрзализныця меняет график и запускает новые рейсы на Днепропетровщине 13-15 марта
Киев • УНН
С 13 по 15 марта отменяются старые и вводятся новые рейсы между Днепром и Кривым Рогом. Некоторые пригородные поезда изменят время отправления и прибытия.
Укрзализныця проинформировала пассажиров об актуальных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине в период с 13 по 15 марта. Об этом сообщает УНН.
Детали
С 13 марта не будут курсировать следующие поезда:
- №6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;
- №6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный.
С 14 – 15 марта выйдут на маршрут два новых рейса, которые соединят Днепр и Кривой Рог. С 14 марта начинает курсировать:
- №6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный,
отправление в 15:12, прибытие в 19:20;
- С 15 марта – №6032 Кривой Рог-Главный –
Днепр-Главный, отправление в 11:55, прибытие в 15:55.
Также с 14 марта ряд пригородных поездов будет курсировать по новому расписанию. Речь идет о:
- №6489 Кривой Рог-Главный – Тимково, отправление в
19:53, прибытие в 21:14;
- №6490 Тимково – Кривой Рог-Главный, отправление в
в 21:34, прибытие в 22:58.
Напомним
Кабинет министров Украины конфисковал 1592 грузовых вагона российских компаний для передачи Укрзализныце. Имущество стоимостью 2,2 млрд грн привлекут к перевозкам по всей стране.