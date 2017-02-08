“Укрспирт” приносить Україні лише збитки - В.Дідич

За його словами, значна частина вітчизняного спиртового ринку працює в тіні, і виправити ситуацію допомогла б приватизація “Укрспирту”.

“Україна сама виготовляє спирт, частина якого потрапляє до тіньових виробників алкоголю. Через це, бюджет недоотримує колосальні кошти, а на ринку з’являється багато контрафактної продукції.

Наразі спиртова галузь занепадає: вона доведена до економічної стагнації й безладу. Нині в цій сфері нараховується 60 підприємств. (Для порівняння: за радянських часів їх було 80 і всі — прибуткові.) З них "живих“ — 15–20. Решта — так звані тіньові підприємства, де виробляється контрафакт.

Це свідчить про те, що з галуззю не все гаразд, і цей „негаразд“ триває вже не один і не два роки. Це — системне явище. Кроки, які здійснюють податкові та інші фіскальні органи, щоб виправити ситуацію, — недостатні, вони не мають економічного ефекту.

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В радянські часи галузь давала великі кошти для виплати пенсій, підтримки соціальної інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, базової медицини. Нині вона — „хвора“. Врятувати її допомогла б приватизація підприємств, зокрема „Укрспирту“. Продаж цього об’єкта може принести до бюджету близько 200–400 млн доларів США”, — написав В.Дідич.

Нардеп зауважив, що на сьогоднішній день “Укрспирт” не приносить державі нічого, окрім збитків.

“Як член аграрного комітету я маю звітність керівництва „Укрспирту“ і можу стверджувати, що нині ця галузь не приносить державі нічого, крім збитків. Тут процвітають зловживання та ухиляння від сплати податків”, — додав він.

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Окрім того, політик зазначив, що спиртові підприємства, які приносять лише збитки краще приватизувати, однак приватизація має бути прозорою і проходити на конкурсних засадах.

“Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий вийшов з пропозицією про надання дозволу на приватизацію підприємств спиртової галузі. Це добре. Я та частина моїх колег у парламенті підтримали цю ідею та пропонуємо, щоб ці підприємства на конкурсних засадах були відчужені у приватну власність і отримали новий менеджмент, адже приватний господар є кращим управлінцем, ніж держава. Головна умова — приватизація повинна бути прозорою, підприємства мають дістатися ефективним власникам, а не тим, хто вигідний владі. Це дозволить влити нову кров та підвищити їхню ефективність.

Держава ж, врешті-решт, повинна мати сплачені податки та збільшення надходжень до бюджетів”, — зазначив нардеп.

Окрім того В. Дідич додав, що на його думку, частину заводів спиртової галузі можна перепрофілювати.

“У цій сфері, як і в цукровому виробництві, частину заводів можна перепрофілювати виключно на продукування палива, зокрема, біоетанолу. Крім нього, наші заводи можуть постачати білкові компоненти для кормів, лікарських засобів. До прикладу, є цукровий буряк, з якого виробляється не тільки цукор: залишається ще меляса (патока), з якої можна виготовляти спирт та біологічне паливо, харчові кислоти та навіть антибіотики.

Водночас, ми не маємо права віддавати на приватизацію стратегічні напрями: аграрну науку, селекцію нових сортів рослин, щоб зберегти генофонд культур. На це ми не повинні шкодувати коштів. Однак слід зробити так, щоб сотні тисяч гектарів землі, які перебувають у розпорядженні наукових установ, використовувалися раціонально і давали прибуток”, — зауважив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами міністра Т.Кутового, рішення про приватизацію “Укрспирту” можуть прийняти на поточній сесії.