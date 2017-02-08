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"Укрспирт" приносит Украине только убытки - В.Дидич

Киев • УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государственное предприятие "Укрспирт" на сегодня приносит стране только убытки и нуждается в смене менеджмента. Вся спиртовая отрасль с экономической точки зрения доведена до стагнации, а доходы с ней имеют лишь те, кто производит контрафакт. Такое мнение в своем авторском блоге высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Валентин Помещик, передает УНН.

"Укрспирт" приносит Украине только убытки - В.Дидич

По его словам, значительная часть отечественного спиртового рынка работает в тени, и исправить ситуацию помогла бы приватизация "Укрспирт".

"Украина сама производит спирт, часть которого попадает к теневым производителям алкоголя. Поэтому, бюджет недополучает колоссальные средства, а на рынке появляется много контрафактной продукции.

Сейчас спиртовая отрасль приходит в упадок: она доведена до экономической стагнации и беспорядка. Сейчас в этой сфере насчитывается 60 предприятий. (Для сравнения: в советское время их было 80 и все - прибыльные.) из них "живых" - 15-20. Остальные - так называемые теневые предприятия, где производится контрафакт.

Это свидетельствует о том, что с отраслью не все в порядке, и это "не так" длится уже не один и не два года. Это - системное явление. Шаги, которые осуществляют налоговые и другие фискальные органы, чтобы исправить ситуацию, - недостаточны, они не имеют экономического эффекта.

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В советские времена отрасль давала большие средства для выплаты пенсий, поддержки социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, базовой медицины. Сейчас она - "больной". Спасти ее помогла бы приватизация предприятий, в частности "Укрспирт". Продажа этого объекта может принести в бюджет около 200-400 млн долларов США", - написал В.Дидич.

Нардеп отметил, что на сегодняшний день "Укрспирт" не приносит государству ничего, кроме убытков.

"Как член аграрного комитета я имею отчетность руководства "Укрспирта" и могу утверждать, что в настоящее время эта отрасль не приносит государству ничего, кроме убытков. Здесь процветают злоупотребления и уклонение от уплаты налогов", - добавил он.

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Кроме того, политик отметил, что спиртовые предприятия, которые приносят только убытки лучше приватизировать, однако приватизация должна быть прозрачной и проходить на конкурсной основе.

"Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой вышел с предложением о предоставлении разрешения на приватизацию предприятий спиртовой отрасли. Это хорошо. Я и часть моих коллег в парламенте поддержали эту идею и предлагаем, чтобы эти предприятия на конкурсной основе были отчуждены в частную собственность и получили новый менеджмент, ведь частный хозяин является лучшим управленцем, чем государство. Главное условие - приватизация должна быть прозрачной, предприятия добраться эффективным собственникам, а не тем, кто выгоден власти. Это позволит влить новую кровь и повысить их эффективность.

Государство же, в конце концов, должно иметь уплаченные налоги и увеличение поступлений в бюджеты", - отметил нардеп.

Кроме того В. Помещик добавил, что по его мнению, часть заводов спиртовой отрасли можно перепрофилировать.

"В этой сфере, как и в сахарном производстве, часть заводов можно перепрофилировать исключительно на продуцирование топлива, в частности, биоэтанол. Кроме него, наши заводы могут поставлять белковые компоненты для кормов, лекарственных средств. К примеру, есть сахарная свекла, из которого производится не только сахар: остается еще меласса (патока), из которой можно изготавливать спирт и биологическое топливо, пищевые кислоты и даже антибиотики.

В то же время, мы не имеем права отдавать на приватизацию стратегические направления: аграрную науку, селекцию новых сортов растений, чтобы сохранить генофонд культур. На это мы не должны жалеть средств. Однако следует сделать так, чтобы сотни тысяч гектаров земли, которые находятся в распоряжении научных учреждений, использовались рационально и давали прибыль", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам министра Т.Кутового, решение о приватизации "Укрспирт" могут принять на текущей сессии.

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