НАБУ не називає підозрюваних у корупційних справах “Укрспирту”, бо не хоче зашкодити БПП - Ю.Дерев’янко

“На мій погляд ,якщо НАБУ довго не може визначити, хто там є підозрюваний, це означає що вони вийшли на когось з БПП. І відповідно так, як "Укрспирт“ сьогодні — це структура Мінагрополітики, а це відомство сьогодні контролюється БПП, то, мабуть, хтось із тих, на кого вони вийшли, має безпосереднє відношення саме до БПП. Саме тому тягнеться час, і імітується бурхлива діяльність але при цьому нікого не називають, тому що розуміють що це електорально може впливати на ставлення до Президента, до його партії, до корупції, яку вони влаштували не тільки в "Укрспирті“, але й скрізь”, — сказав він.

За словами політика, громадськість має вимагати від НАБУ звітувати про розслідування справи “Укрспирту” і таким чином контролювати хід слідства.

“Але те що зараз відбувається, свідчить саме про те, що є, мабуть, люди, які прив’язані до політичної сили, яка сьогодні при владі, і вони покривають тих людей”, — додав Ю.Дерев’янко.

Нагадаємо, А.Ситник днями заявив, що у справі зловживання в “Укрспирті” поки немає підозрюваних.

При цьому, 15 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва арештував головного бухгалтера “Укрспирту” з можливістю 4,1 млн грн застави.

Також нагадаємо, в “Укрспирті” досі не призначено керівника. Попередні директори підприємства, зокрема, Олександ Харта і Михайло Лабутін перебувають у розшуку.