НАБУ не называет подозреваемых в коррупционных делах "Укрспирта", не желая повредить БПП - Ю.Деревянко

"На мой взгляд, если НАБУ долго не может определить, кто там есть подозреваемый, это значит, что они вышли на кого-то из БПП. И соответственно так, как "Укрспирт" сегодня - это структура Минагрополитики, а это ведомство сегодня контролируется БПП, то, пожалуй, один из тех, на кого они вышли, имеет непосредственное отношение именно к БПП. Именно поэтому тянется время, и имитируется бурная деятельность но при этом никого не называют, потому что понимают, что это электорально может влиять на отношение к Президенту, к его партии, до коррупции, которую они устроили не только в "Укрспирт", но и везде ", - сказал он.

По словам политика, общественность должна требовать от НАБУ отчитываться о расследовании дела "Укрспирта" и таким образом контролировать ход следствия.

"Но то, что сейчас происходит, свидетельствует именно о том, что есть, пожалуй, люди, которые привязаны к политической силе, которая сегодня у власти, и они покрывают тех людей", - добавил Ю.Деревянко.

Напомним, А.Сытник на днях заявил, что в деле злоупотребления в "Укрспирте" пока нет подозреваемых .

При этом, 15 октября Шевченковский районный суд города Киева арестовал главного бухгалтера "Укрспирт" с возможностью внесения 4,1 млн. грн залога .

Также напомним, в "Укрспирт" до сих пор не назначен руководитель. Предыдущие директора предприятия, в частности, Александ Харта и Михаил Лабутин находятся в розыске.