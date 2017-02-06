НАБУ не называет подозреваемых в коррупционных делах "Укрспирта", не желая повредить БПП - Ю.Деревянко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранители, в том числе и детективы НАБУ, расследуют уголовные производства по коррупционной деятельности различных руководителей "Укрспирта". Дать информацию о первых результатах своих расследований они бы уже должны были давным давно. Однако, наверное, в НАБУ "вышли" на кого-то из БПП, а потому и нет отчетов о реальных результатах следствия. Об этом в комментарии УНН сообщил нардеп Юрий Деревянко, комментируя заявление председателя НАБУ Артема Сытника об отсутствие подозреваемых по делу "Уксрпирта" .
"На мой взгляд, если НАБУ долго не может определить, кто там есть подозреваемый, это значит, что они вышли на кого-то из БПП. И соответственно так, как "Укрспирт" сегодня - это структура Минагрополитики, а это ведомство сегодня контролируется БПП, то, пожалуй, один из тех, на кого они вышли, имеет непосредственное отношение именно к БПП. Именно поэтому тянется время, и имитируется бурная деятельность но при этом никого не называют, потому что понимают, что это электорально может влиять на отношение к Президенту, к его партии, до коррупции, которую они устроили не только в "Укрспирт", но и везде ", - сказал он.
По словам политика, общественность должна требовать от НАБУ отчитываться о расследовании дела "Укрспирта" и таким образом контролировать ход следствия.
"Но то, что сейчас происходит, свидетельствует именно о том, что есть, пожалуй, люди, которые привязаны к политической силе, которая сегодня у власти, и они покрывают тех людей", - добавил Ю.Деревянко.
Напомним, А.Сытник на днях заявил, что в деле злоупотребления в "Укрспирте" пока нет подозреваемых .
При этом, 15 октября Шевченковский районный суд города Киева арестовал главного бухгалтера "Укрспирт" с возможностью внесения 4,1 млн. грн залога .
Также напомним, в "Укрспирт" до сих пор не назначен руководитель. Предыдущие директора предприятия, в частности, Александ Харта и Михаил Лабутин находятся в розыске.