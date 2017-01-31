А.Ситник: у справі зловживання в "Укрспирті" поки немає підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У справі зловживання в "Укрспирті" поки немає підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Зараз справа по „Укрспирту“ є, але підозрюваних там немає”, — сказав А.Ситник.
Він додав, що НАБУ вивчає питання зловживання в "Укрспирті" і має напрацювання.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд міста Києва 15 жовтня арештував головного бухгалтера “Укрспирту” з можливістю 4,1 млн грн застави.