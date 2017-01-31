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А.Ситник: у справі зловживання в "Укрспирті" поки немає підозрюваних

Київ • УНН

 • 8342 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У справі зловживання в "Укрспирті" поки немає підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Зараз справа по „Укрспирту“ є, але підозрюваних там немає”, — сказав А.Ситник.

Він додав, що НАБУ вивчає питання зловживання в "Укрспирті" і має напрацювання.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд міста Києва 15 жовтня арештував головного бухгалтера “Укрспирту” з можливістю 4,1 млн грн застави.

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