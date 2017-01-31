А.Сытник: в деле злоупотребления в "Укрспирте" пока нет подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В деле злоупотребления в "Укрспирте" пока нет подозреваемых. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Сейчас дело по" Укрспирт "есть, но подозреваемых там нет", - сказал А.Сытник.
Он добавил, что НАБУ изучает вопрос злоупотребления в "Укрспирт" и имеет наработки.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд города Киев 15 октября арестовал главного бухгалтера "Укрспирт" с возможностью внесения 4,1 млн. грн залога.