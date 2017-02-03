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“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін

Київ • УНН

 • 17755 перегляди

За його словами, “Укрспирт” мав би стати успішною корпорацією з власними українськими торговими марками алкоголю та перспективами розвитку експортних зв’язків

“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін

КИЇВ. 3 лютого. УНН. ДП “Укрспирт” за всіх часів було годівницею чиновників, на якій заробляли мільйони. На сьогодні, там також вибудована корупційна вертикаль, в якій сидять незліченна кількість директорів та адміністрації. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп Сергій Каплін.

За його словами, “Укрспирт” мав би стати успішною корпорацією з власними українськими торговими марками алкоголю та перспективами розвитку експортних зв’язків.

“Укрспирт” як державну компанія потрібно виділити і виокремлювати по вертикалі. До сьогоднішнього дня ця ланка є виключно не репродуктивною вертикаллю для забезпечення ефективності діяльності сільського господарства, і є виключно корупційною.

Всі міністри заробляли на цьому десятки мільйонів щомісяця. І після майдану і до майдану — це була така найбільш проста і зручна годівниця.

“Укрспирт” в майбутньому я би бачив, як велику корпорація і спиртові заводи як продовження такої структури“, — сказав він.

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За словами нардепа, Україна повинна мати кілька своїх відомих державних марок алкоголю і весь дохід від продажу його в інших країнах повинен надходити виключно на соціальні потреби.

“Має бути чіткий план експансії нашої горілки за кордон. У нас в цьому розумінні прекрасна традиція є, історія, яка не зруйнована. Тож, нам потрібно це визначити у певні бренди.

З боку держави — повинен бути контроль якості, як це було у радянські часи”, — додав він.

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С.Каплін запропонував провести аудит діяльності всіх керівників “Укрспирту” за 10 років і додав, що результати цього аудиту у періоди до майдану, так і після майдану — будуть мало, чим відрізнятися.

“Це будуть однакові по масштабам крадіжки, не зважаючи на патріотичність чи не патріотичність тих чи інших політичних сил. Вони розрізняються у риториці політичній, а у техніці пограбування вони абсолютно не відрізняються. І деякі міністри хутко пропали. Вони навіть не вилазять у політичну площину, хоча були амбітні, бо вони заробили стільки грошей, що тільки висунуть свої вуха — отримають зокрема, по вухам і за “Укрспирт”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, за словами британського фінансиста Ніла Сміта, корумповану та неефективну діяльність “Укрспирту” має розслідувати НАБУ.

“Легальний продукт коштує вже настільки дорого, що більшість споживачів роблять вибір на користь „чорного“ ринку і починають купувати горілку там.

Як результат, держава знову недоотримує податки від виробників, а кримінальні елементи в особі топ-менеджерів „Укрспирту“, продовжують купувати нові будинки, машини і відправляти дітей вчитися до Швейцарії і Великої Британії”, — написав він, коментуючи рішення держкомпанії підняти вартість спирту на 20%.

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