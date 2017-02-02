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Верховна рада і КМУ хочуть приватизувати “Укрспирт”, однак кожен по своєму — нардеп

Київ • УНН

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У БПП розповіли, чому досі не почався процес приватизації підприємства

КИЇВ. 2 лютого. УНН. ПАТ “Укрспирт” треба приватизовувати. І для початку цього процесу, необхідно схвалити відповідний закон. Однак, бачення нардепів та КМУ щодо способу приватизації підприємства різняться, що фактично блокує процес демонополізації спиртового ринку в країні. Про це УНН розповів нардеп від БПП, член податкового комітету ВРУ Андрій Антонищак.

Верховна рада і КМУ хочуть приватизувати “Укрспирт”, однак кожен по своєму — нардеп

За словами політика, у ВРУ спочатку був зареєстрований один законопроект щодо приватизації “Укрспирту”, однак згодом з’явився ще один — авторства КМУ, — який не проходив обговорення у Комітетах.

“Я не хочу звинуватити весь уряд, але дехто в уряді нехай буде менш хитріший, ніж він собі думає. Тому що був зареєстрований законопроект пана Ігоря Лапіна (перший заступник голови спец контрольної комісії ВРУ з питань приватизації, — ред.), який пройшов Комітет. Він був обговорений серед депутатського корпусу, він був обговорений серед представників "Укрспирту“, профспілок і так далі. Все було нормально.

Тут, як дідько з конопель, виникає урядовий законопроект, а законопроект Лапіна взагалі не ставиться на голосування... Це як?”, — розповів він і додав, що у ВРУ про кабмінівський законопроект нічого не знали.

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“Ми про кабмінівський законопроект... не те що не бачили його, й не чули про нього... Він комітет пройшов, але ми тільки отримали інформацію вже під час голосування, що з’явився такий законопроект, побачили його в порядку денному, і інформацію про те, що він буцімто пройшов якісь там стадії. Не всі. Він не пройшов всю процедуру. Ми тоді підняли галас, і його було знято із розгляду. Він відмінний у принципах приватизації — там пропонується просто бездумно все продати. Продавати його ("Укрспирт“ - ред.) в такому стані в якому він зараз є — не варто. Там в Лапіна була придумана формула 3+1 або 2+3, тобто, прибуткові і не прибуткові (заводи) би продавались разом. І продавались би пакетами, а не один за одним. Адже, розумієте, у нас у Львівській обл. наприклад є 4 чи 5 спиртзаводів, які є прибуткові, частина з них організована досить добре, але їм забороняють працювати, тому що буцімто немає куди спирт дівати, тому що Київ має якісь свої акценти...”, — поясни він.

При цьому, А. Антонищак наголосив на тому, що “Укрспирт” потрібно приватизовувати.

“Укрспирт” звичайно потрібно приватизовувати, от тільки в якій формі його приватизовувати — це потрібно зараз розбиратися. Як би там не було і хто б там що не розказував — “Укрспирт” при вдалому керівництві почав давати мільйонні прибутки, не мільйонні збитки, а прибутки. І тут справа в топ-менеджері, який може вивести “Укрспирт” на досить високий рівень“, — сказав він.

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Також на думку нардепа роботу “Укрспирту” треба децентралізовувати, даючі можливість працювати спиртозаводам у регіонах, особи тим, які сьогодні простоюють.

“Якщо зробити обласні або кущові "Укрспирти“, вони б тоді домовлялися із виробниками горілки, і тоді вже б чий кращий, чий дешевший і чий якісніший — він брав би гору. Друге — мали б можливість його виставити на міжнародні ринки”, — додав А.Антонищак.

Він також зауважив, що не готовий голосувати за кабмінівський законопроект приватизації “Укрспирту”.

“Якщо ми вже готові продавати, чи ми готові все продавати чи частинами — будемо розглядати. Нехай вносять законопроект Лапіна в зал, і тоді ми будемо шляхом голосування і обговорення визначатися, і будемо тоді нести відповідальність.

Я як народний депутат України не готовий голосувати за кота в мішку і не буду цього робити”, — сказав нардеп.

Нагадаємо, 16 листопада, Кабмін схвалив законопроект щодо приватизації “Укрспирту”.

Напередодні у Фодні держмайна заявили, що в приватизації “Укрспирту” зацікавлені іноземні інвестори.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року, суд арештував головного бухгалтера “Укрспирту” з можливістю 4,1 млн грн застави

Однак, днями керівник НАБУ А.Ситник повідомив, що у справі зловживання в “Укрспирті” поки немає підозрюваних

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