Кабмін схвалив законопроект щодо приватизації "Укрспирту"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Міністр агрополітики Тарас Кутовий повідомив, що пропонується об'єднати спиртові підприємства у дві групи і приватизувати активи галузі.
За його словами, у першу групу увійдуть підприємства, які мають найбільший інтерес в контексті горілчаних компаній. Ці підприємства, уточнив він, отримають право виготовляти харчової спирт і спиртову продукцію до 2022 року.
Водночас, зазначив він, у другу групу увійдуть підприємства з виготовлення технічного спирту та біоетанолу.
Т.Кутовий також зазначив, що орієнтовні доходи від приватизації спиртзаводів становитимуть 5-6 млрд грн, також знизиться тіньовий обіг спирту.
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