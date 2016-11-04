Кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 68 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 4 листопада в Україні зареєстровано 145 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 68 завершились летально. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
Так, за оперативним повідомленням Держпродспоживслужби, станом на 16 годину 4 листопада зареєстровано летальний випадок отруєння сурогатами алкоголю, підтверджений результатами судово-медичної експертизи в місті Куп’янськ Харківської області.
Загальна кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем по Харківській області становить 99, із них померли — 52. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 49 померлих.
Також повідомляється, що у Донецькій, Луганській, Житомирській областях, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося — 46 осіб, з них померли — 16).