Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек

Так, по оперативным сообщениям Госпродпотребслужбы, по состоянию на 16:004 ноября зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя, подтвержденный результатами судебно-медицинской экспертизы в городе Купянск Харьковской области.

Общее количество отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области составляет 99, из них умерли - 52. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 49 умерших.

Также сообщается, что в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (отравилось - 46 человек, из них умерли - 16).