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15 марта, 19:03 • 114391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164318 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112200 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105097 просмотра

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Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек

Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек

Киев • УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 145 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 68 завершились летально. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Так, по оперативным сообщениям Госпродпотребслужбы, по состоянию на 16:004 ноября зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя, подтвержденный результатами судебно-медицинской экспертизы в городе Купянск Харьковской области.

Общее количество отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области составляет 99, из них умерли - 52. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 49 умерших.

Также сообщается, что в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (отравилось - 46 человек, из них умерли - 16).

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