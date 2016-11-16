Кабмин одобрил законопроект о приватизации "Укрспирта"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о демонополизации и внедрении рыночных принципов функционирования спиртовой отрасли. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Министр агрополитики Тарас Кутовый сообщил, что предлагается объединить спиртовые предприятия в две группы и приватизировать активы отрасли.
По его словам, в первую группу войдут предприятия, которые имеют наибольший интерес в контексте водочных компаний. Эти предприятия, уточнил он, получат право изготавливать пищевой спирт и спиртовую продукцию до 2022 года.
В то же время, отметил он, во вторую группу войдут предприятия по изготовлению технического спирта и биоэтанола.
Т.Кутовый также отметил, что ориентировочные доходы от приватизации спиртзаводов составят 5-6 млрд грн, также снизится теневой оборот спирта.
Как сообщал УНН, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек.