Причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту” - британський фінансист

За його словами, вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.

“Новий рік приніс черговий виток загострення ідіотизму в горілчаному бізнесі, в результаті чого знову постраждає кінцевий споживач, на плечі якого знову і знову перекладається підвищення вартості алкоголю.

На цей раз — неефективною організацією, що межує з кримінальною недбалістю Державним підприємством "Укрспирт“, яке фактично є монополістом на ринку виробництва спирту.

Нещодавно підприємство публічно визнало, що точно не знає, хто і як контролює існуючі активи. І ось на тлі цієї некомпетентності було прийнято рішення підняти вартість спирту на 20%, що значно вище існуючої інфляції. Вперше в історії моєї компанії я стикаюся з такою ситуацією, коли істотно дешевше виробляти пляшку горілки в ЄС для наших експортних ринків.

Читачам буде цікаво дізнатися, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і при цьому з боку "Укрспирту“ до сих пір озвучуються проблеми з прибутковістю підприємства.

Чи є якесь виправдання цьому? Може, в одній з найбільших країн по виробництву зерна в ЄС були проблеми з урожаєм, або сильна засуха, яка вплинула на вартість зерна для "Укрспирту“? Чи був рівень зарплат збільшений втричі на „Укрспирті“ на тлі того, що загальний рівень зарплат по країні не збільшився? Чи були якісь інвестиції в модернізацію виробничих потужностей, які вимагають оплати зараз, але принесуть величезну оптимізацію і ефективність в майбутньому? Напевно, вас не здивує, що нічого з перерахованого вище не відбувалося”, — написав він.

За словами експерта причиною необґрунтованого підвищення вартості спиту є корумпованість “Укрспирту”.

“Підґрунтя всього цього полягає в тому, що „Укрспирт“ — просто державна компанія, яка настільки корумпована і неефективна, що вимагає негайного розслідування з боку НАБУ, на чому я наполягав ще 6 місяців тому. І який результат?

Виробники горілки змушені знижувати рівень валового прибутку і оптимізувати операційні витрати, щоб мінімізувати зростання цін на свою продукцію і не перекладати жадібність монополії на плечі споживачів.

Проте, легальний продукт коштує вже настільки дорого, що більшість споживачів роблять вибір на користь „чорного“ ринку і починають купувати горілку там. Як результат, держава знову недоотримує податки від виробників, а кримінальні елементи в особі топ-менеджерів „Укрспирту“, продовжують купувати нові будинки, машини і відправляти дітей вчитися до Швейцарії і Великобританії. І це все — не результат ефективної стратегії розвитку бізнесу з виробництва спирту або підприємницького підходу, орієнтованого на результат. (Це результат, що отримується, — ред.) завдяки примітивним корупційним схемам, які заохочуються на найвищому рівні влади”, — наголосив Ніл Сміт.

ДОВІДКА УНН:

Ніл Сміт — випускник Кембриджського університету, англійський фінансист. До 2004 року керував альтернативними інвестиціями, основним капіталом обсягом понад 6 млрд доларів, в Morley Fund Management в Лондоні (нині Aviva Investors).

З 2011 року — є інвестором Eastern Beverage Company, одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції. В Україні його інтереси представляє компанія Eastern Beverage Trading (торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER).

Як відомо, з січня 2017 року ставка податку на алкоголь зросла, зокрема, на пиво до 2,78 грн на літрі, на коняки – до 105,8 грн на літрі 100% спирту.

У березні поточного року очікується чергове підвищення акцизів на алкогольні напої. Так, ставка акцизу на спирт складе 126,96 гривні/літр 100% спирту, а на кріплені вина і вермути зросте до 8,02 гривні/літр, на ігристі вина – до 11,65 гривні/літр.

Нагадаємо, за даними ДФС в кожній області фіксують виробництво або продаж фальсифікованої горілки.

Так, на Херсонщині на початку року вилучили горілчаного фальсифікату на 2,6 млн грн.

В Івано-Франківську наприкінці минулого року вкрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю.