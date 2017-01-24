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Причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта" - британский финансист

Причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта" - британский финансист

Киев • УНН

 • 23087 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за повышения стоимости спирта на 20% водочный бизнес в Украине становится просто не ликвидным. При таких условиях выпустить бутылку водки в ЕС становится дешевле. И подобные решения монополиста рынка "Укрспирта" граничат с уголовной халатностью. Такое мнение на странице в Facebook высказал британский инвестор, финансовый эксперт Нил Смит, передает УНН.

По его словам, стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза.

"Новый год принес очередной виток обострения идиотизма в водочном бизнесе, в результате чего снова пострадает конечный потребитель, на плечи которого снова и снова перелаживается повышение стоимости алкоголя.

На этот раз - неэффективной организацией, которая граничит с уголовной халатностью Государственным предприятием "Укрспирт", которое фактически является монополистом на рынке производства спирта.

Недавно предприятие публично признало, что точно не знает, кто и как контролирует существующие активы. И вот на фоне этой некомпетентности было принято решение поднять стоимость спирта на 20%, что значительно выше существующей инфляции. Впервые в истории моей компании я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда существенно дешевле производить бутылку водки в ЕС для наших экспортных рынков.

Читателям будет интересно узнать, что стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и при этом со стороны "Укрспирта" до сих пор озвучиваются проблемы с прибыльностью предприятия.

Есть какое-то оправдание этому? Может, в одной из крупнейших стран по производству зерна в ЕС были проблемы с урожаем, или сильная засуха, которая повлияла на стоимость зерна для "Укрспирта" или был уровень зарплат увеличен втрое на "Укрспирте" на фоне того, что общий уровень зарплат по стране не увеличился ли были какие-то инвестиции в модернизацию производственных мощностей, которые требуют оплаты сейчас, но принесут огромную оптимизацию и эффективность в будущем? Наверное, вас не удивит, что ничего из перечисленного выше не происходило", - написал он.

По словам эксперта причиной необоснованного повышения стоимости спрта является коррумпированность "Укрспирта".

"Основа всего этого заключается в том, что "Укрспирт" - просто государственная компания, которая настолько коррумпирована и неэффективна, что требует немедленного расследования со стороны НАБУ, на чем я настаивал еще 6 месяцев назад. И каков результат?

Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей.

Однако, легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там. Как результат, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта", продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию. И это все - не результат эффективной стратегии развития бизнеса по производству спирта или предпринимательского подхода, ориентированного на результат. (Это результат, получаемый, - ред.) благодаря примитивным коррупционным схемам, которые поощряются на самом высоком уровне власти", - подчеркнул Нил Смит.

СПРАВКА УНН:

Нил Смит - выпускник Кембриджского университета, английский финансист. До 2004 года руководил альтернативными инвестициями, основным капиталом объемом более 6 млрд долларов, в Morley Fund Management в Лондоне (ныне Aviva Investors).

С 2011 года - является инвестором Eastern Beverage Company, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции. В Украине его интересы представляет компания Eastern Beverage Trading (торговые марки Medoff, Arctica, Природная коллекция, Наша Марка, Ридна Роса, Мърная, LONGmixER).

Как известно, с января 2017 года ставка налога на алкоголь выросла, в частности, пиво до 2,78 грн на литре, на коньяк - до 105,8 грн на литре 100% спирта.

В марте текущего года ожидается очередное повышение акцизов на алкогольные напитки. Так, ставка акциза на спирт составит 126,96 гривны/литр 100% спирта, а на крепленые вина и вермуты вырастет до 8,02 гривны/литр, на игристые вина - до 11,65 гривны/литр.

Напомним, по данным ГФС в каждой области фиксируют производство или продажу фальсифицированной водки.

Так, в Херсонской области в начале года изъяли водочного фальсификата на 2,6 млн грн.

В Ивано-Франковске в конце прошлого года покрыли разоблачили цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя.

Украинские Национальные Новости

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