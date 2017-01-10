Горілчаного фальсифікату на 2,6 млн грн вилучили на Херсонщині

Так, оперативними та слідчими працівниками фіскального відомства Херсонщини спільно із співробітниками УСБУ в АР Крим встановлено групу осіб, якою на території області здійснювалось розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв.

Під час обшуку у складських приміщеннях одного херсонського підприємства знайшли 36 540 пляшок горілки, виробництва одного з відомих українських виробників, маркованої марками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилученого склала 2,6 млн грн. Операцію провели напередодні різдвяних свят.

Слідство по кримінальному провадженню за ознаками ч.1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області. На теперішній час слідчі дії продовжуються.