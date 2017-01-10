Водочного фальсификата на 2,6 млн. грн изъяли в Херсонской области

ukru
19:49 • 66862 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 114900 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112017 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109640 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136325 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113452 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120660 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144624 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 64009 просмотра
Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

12 марта, 14:54 • 33548 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102473 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 36362 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 28162 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 66862 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 114900 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102472 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110081 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136325 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137550 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145687 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150585 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149055 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152423 просмотра
Актуальное
Водочного фальсификата на 2,6 млн. грн изъяли в Херсонской области

Водочного фальсификата на 2,6 млн. грн изъяли в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7908 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 10 января. УНН. В Херсонской области обнаружили водочный фальсификат на 2,6 млн. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГФС в Херсонской области

Так, оперативными и следственными работниками фискального ведомства Херсонской области совместно с сотрудниками УСБУ в АР Крым установлена ​​группа лиц, которыми на территории области осуществлялось распространение фальсифицированных алкогольных напитков.

Во время обыска в складских помещениях одного херсонского предприятия нашли 36 540 бутылок водки производства одного из известных украинских производителей, маркированной марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого составила 2,6 млн. грн. Операцию провели накануне рождественских праздников.

Следствие по уголовному производству по признакам ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров) осуществляет следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы