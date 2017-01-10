Водочного фальсификата на 2,6 млн. грн изъяли в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 января. УНН. В Херсонской области обнаружили водочный фальсификат на 2,6 млн. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГФС в Херсонской области
Так, оперативными и следственными работниками фискального ведомства Херсонской области совместно с сотрудниками УСБУ в АР Крым установлена группа лиц, которыми на территории области осуществлялось распространение фальсифицированных алкогольных напитков.
Во время обыска в складских помещениях одного херсонского предприятия нашли 36 540 бутылок водки производства одного из известных украинских производителей, маркированной марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого составила 2,6 млн. грн. Операцию провели накануне рождественских праздников.
Следствие по уголовному производству по признакам ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров) осуществляет следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области. В настоящее время следственные действия продолжаются.