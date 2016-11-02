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Підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю викрили в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 8683 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 2 листопада. УНН. Працівники податкової міліції в Івано-Франківську під час операції "Акциз-2016" виявили та припинили діяльність підпільного цеху з масового виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це проінформували у прес-службі Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, повідомляє УНН.

Підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю викрили в Івано-Франківську

Як встановили правоохоронці, в одному із нежитлових приміщень, розташованому в Івано-Франківську, здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво.

Під час проведених заходів податкові міліціонери виявили та вилучили близько 300 літрів рідини із різким запахом спирту, 95 пляшок горілки різних торгових марок та різних ємностей (пляшки по 0,5 л та 0,7 л), 24 пляшки коньяку по 0,5 літри кожна, які марковані марками акцизного податку невстановленого взірця, 5 пакетів з горілкою в тарі Bag-in-Box різної ємності без марок акцизного податку загальною ємністю 12 літрів, марки акцизного податку невстановленого взірця, інші комплектуючі та обладнання для виготовлення незаконної продукції та ін.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей склала 50,2 тис. гривень. На сьогодні тривають слідчі дії.
Загалом, з початку року це - четвертий підпільний цех з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, викритий на Івано-Франківщині.

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