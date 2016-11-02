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Подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя разоблачили в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 8683 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 ноября. УНН. Работники налоговой милиции в Ивано-Франковске во время операции "Акциз-2016" выявили и пресекли деятельность подпольного цеха по массовому изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области, сообщает УНН.

Как установили правоохранители, в одном из нежилых помещений, расположенном в Ивано-Франковске, осуществлялось незаконное изготовление алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство.

В ходе проведенных мероприятий налоговые милиционеры обнаружили и изъяли около 300 литров жидкости с резким запахом спирта, 95 бутылок водки различных марок и различных емкостей (бутылки по 0,5 л и 0,7 л), 24 бутылки коньяка по 0,5 литра каждая, маркированные марками акцизного налога неустановленного образца, 5 пакетов с водкой в ​​таре Bag-in-Box различной емкости без марок акцизного налога общей емкостью 12 литров, марки акцизного налога неустановленного образца, другие комплектующие и оборудование для изготовления незаконной продукции и др.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила 50,2 тыс. гривен. На сегодня продолжаются следственные действия.
Всего с начала года это - четвертый подпольный цех по незаконному изготовлению ликеро-водочных изделий, уличенный в Ивано-Франковской области.

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