Подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя разоблачили в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 ноября. УНН. Работники налоговой милиции в Ивано-Франковске во время операции "Акциз-2016" выявили и пресекли деятельность подпольного цеха по массовому изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области, сообщает УНН.
Как установили правоохранители, в одном из нежилых помещений, расположенном в Ивано-Франковске, осуществлялось незаконное изготовление алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство.
В ходе проведенных мероприятий налоговые милиционеры обнаружили и изъяли около 300 литров жидкости с резким запахом спирта, 95 бутылок водки различных марок и различных емкостей (бутылки по 0,5 л и 0,7 л), 24 бутылки коньяка по 0,5 литра каждая, маркированные марками акцизного налога неустановленного образца, 5 пакетов с водкой в таре Bag-in-Box различной емкости без марок акцизного налога общей емкостью 12 литров, марки акцизного налога неустановленного образца, другие комплектующие и оборудование для изготовления незаконной продукции и др.
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила 50,2 тыс. гривен. На сегодня продолжаются следственные действия.
Всего с начала года это - четвертый подпольный цех по незаконному изготовлению ликеро-водочных изделий, уличенный в Ивано-Франковской области.