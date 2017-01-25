Британський фінансист заявив про готовність очолити “Укрспирт”, аби побороти там корупцію

За словами експерта, корумповану та неефективну діяльність “Укрспирту” має розслідувати НАБУ.

“Легальний продукт коштує вже настільки дорого, що більшість споживачів роблять вибір на користь „чорного“ ринку і починають купувати горілку там.

Як результат, держава знову недоотримує податки від виробників, а кримінальні елементи в особі топ-менеджерів "Укрспирту", продовжують купувати нові будинки, машини і відправляти дітей вчитися до Швейцарії і Великої Британії”, — написав він, коментуючи рішення держкомпанії підняти вартість спирту на 20%.

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За словами Н.Сміта, “Укрспирт” потребує модернізації, знищення неефективності та нового менеджменту, що заслуговує довіри.

“Я бачу тут несправедливість і неефективність, і, будучи досвідченим кризовим менеджером, я вирішив запропонувати свою кандидатуру очолити „Укрспирт“, якщо вже існуючі менеджери настільки зайняті власним збагаченням, що не вважають за потрібне відволікатися на роботу.

Очевидно, що підприємство потребує модернізації, знищення неефективності, нового менеджменті, що заслуговує довіри. Потрібні капітальні інноваційні проекти, які будуть реалізовані в інтересах не тільки держави, а й громадян України в цілому. А поки я піднімаю свій келих за виробників горілки для „чорного ринку“, — схоже це буде черговим успішним роком для Вас!”, — додав він.

Як відомо, Ніл Сміт — англійський фінансист, який до 2004 року керував альтернативними інвестиціями, основним капіталом обсягом понад 6 млрд доларів, в Morley Fund Management в Лондоні (нині Aviva Investors).

З 2011 року він є інвестором Eastern Beverage Company, одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції.

В Україні його інтереси представляє компанія Eastern Beverage Trading (торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER).

Як повідомляв УНН, за даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

За словами голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Н.Южаніної, за нинішніх завищених акцизів створюються передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку.