Британский финансист заявил о готовности возглавить "Укрспирт", чтобы побороть там коррупцию

По словам эксперта, коррумпированную и неэффективную деятельность "Укрспирта" должно расследовать НАБУ.

"Легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там.

Как результат, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта", продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию", - написал он, комментируя решение госкомпании поднять стоимость спирта на 20%.

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По словам Н.Смита, "Укрспирт" нуждается в модернизации, уничтожении неэффективности и новом менеджменте, который заслуживает доверия.

"Я вижу здесь несправедливость и неэффективность, и, будучи опытным кризисным менеджером, я решил предложить свою кандидатуру возглавить "Укрспирт", если существующие менеджеры настолько заняты собственным обогащением, что не считают нужным отвлекаться на работу.

Очевидно, что предприятие нуждается в модернизации, уничтожении неэффективности, новом менеджменте, заслуживающем доверия. Нужны капитальные инновационные проекты, которые будут реализованы в интересах не только государства, но и граждан Украины в целом. А пока я поднимаю свой бокал за производителей водки для "черного рынка", - похоже это будет очередным успешным годом для Вас!", - добавил он.

Как известно, Нил Смит - английский финансист, который до 2004 года руководил альтернативными инвестициями, основным капиталом объемом более 6 млрд долларов, в Morley Fund Management в Лондоне (ныне Aviva Investors).

С 2011 года он является инвестором Eastern Beverage Company, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции.

В Украине его интересы представляет компания Eastern Beverage Trading (торговые марки Medoff, Arctica, Природная коллекция, Наша Марка, Ридна Роса, Мърная, LONGmixER).

Как сообщал УНН, по данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Н.Южаниной, благодаря нынешним завышенным акцизам создаются предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке.