Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко

ukru
16:27 • 26627 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 97119 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 108142 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 147278 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 147440 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 153995 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 288783 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 315863 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206881 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 224762 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
60 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 138888 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 50843 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 101120 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 84382 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 86487 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 97131 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 288786 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 315867 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 238852 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 312720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 13096 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 28658 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 86598 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 101202 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 128233 перегляди
Актуальне
Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко

Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко

Київ • УНН

 • 20096 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На сьогодні споживач ще не відчув на собі нові підвищені акцизи на алкогольні вироби, проте згодом – відчує. Разом з тим, від здорожчання горілки попит на алкоголь не зменшиться. Єдине, що відбувається, так це падіння легального ринку алкогольних напоїв і розквіт сірого. Про це у коментарі УНН розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Сьогоднішня вартість алкоголю більшості не по карману. Тому що, якщо говорити, що пляшка горілки коштує більше 70 грн за 0,5л., то тому ми все більше і більше йдемо в тінь. Це тенденція цього року. Зараз знову буде підвищення акцизів, зросла ціна і на спирт. Ми маємо розуміти, що відпускна ціна спиту також виросла. Тобто все веде до того, що у нас скоро на виставки будуть ходити і дивися як виглядає алкоголь.

Підвищення акцизу ми ще не відчули. Тому що акциз виріс з першого січня, а більшість того, що зараз є на прилавках це те, що було завезено у грудні із старими акцизними марками. Тобто, в січні ми ще будемо бачити старий алкоголь по старій ціні, відповідно вже з лютого всі старі запаси з роздрібної торгівлі "вимиються“, і ми будемо бачити нову ціну на алкоголь з урахуванням нового акцизу.

ЧИТАТЙЕ ТАКОЖ: У ВРУ вважають, що акцизи на горілчані вироби в Україні необґрунтовано завищені 

Статистика багатих країн показує, що скільки б не коштував алкоголь, є люди які все одно його купують. І ця категорія не така вже й маленька, і звісно, що алкоголь будуть продовжувати купувати, а велика частина буде купувати нелегальний алкоголь. От чому буквально кожний район обліплений наливайками. Це пов’язано з тим, що офіційний алкоголь не по карману, і люди запасаються безакцизним, але не дорогим алкоголем, який у два рази дешевший. І його кількість буде рости і на далі”, — вважає експерт.

За словами О.Дорошенка, офіційні дані свідчать, що в Україні тіньовий ринок горілки складає 50%, однак насправді ситуації набагато критичніша. За розрахунками окремих фахівців легальна частка ринку не перевищує 15%.

“Якщо говорити про офіційний алкоголь, то його можна купити в торгових мережах і у великих магазинах, — то продажі які були раніше, і які є зараз — то це як небо і земля. Доля офіційного ринку, деякі говорять, — 50%. Я ж, наприклад, прораховував його із фахівцями, яким я не можу не довіряти, — то легальність всього 15%. Це ми говоримо про горілку. Решта напоїв це окрема категорія”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами британського економіста Ніла Сміта, причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту”.

Експерт повідомив, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і цьому немає жодного економічно обґрунтованого виправдання.

“Підґрунтя всього цього полягає в тому, що "Укрспирт" — просто державна компанія, яка настільки корумпована і неефективна, що вимагає негайного розслідування з боку НАБУ, на чому я наполягав ще 6 місяців тому. І який результат?
Виробники горілки змушені знижувати рівень валового прибутку і оптимізувати операційні витрати, щоб мінімізувати зростання цін на свою продукцію і не перекладати жадібність монополії на плечі споживачів”, — констатує британець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12