Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко

“Сьогоднішня вартість алкоголю більшості не по карману. Тому що, якщо говорити, що пляшка горілки коштує більше 70 грн за 0,5л., то тому ми все більше і більше йдемо в тінь. Це тенденція цього року. Зараз знову буде підвищення акцизів, зросла ціна і на спирт. Ми маємо розуміти, що відпускна ціна спиту також виросла. Тобто все веде до того, що у нас скоро на виставки будуть ходити і дивися як виглядає алкоголь.

Підвищення акцизу ми ще не відчули. Тому що акциз виріс з першого січня, а більшість того, що зараз є на прилавках це те, що було завезено у грудні із старими акцизними марками. Тобто, в січні ми ще будемо бачити старий алкоголь по старій ціні, відповідно вже з лютого всі старі запаси з роздрібної торгівлі "вимиються“, і ми будемо бачити нову ціну на алкоголь з урахуванням нового акцизу.

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Статистика багатих країн показує, що скільки б не коштував алкоголь, є люди які все одно його купують. І ця категорія не така вже й маленька, і звісно, що алкоголь будуть продовжувати купувати, а велика частина буде купувати нелегальний алкоголь. От чому буквально кожний район обліплений наливайками. Це пов’язано з тим, що офіційний алкоголь не по карману, і люди запасаються безакцизним, але не дорогим алкоголем, який у два рази дешевший. І його кількість буде рости і на далі”, — вважає експерт.

За словами О.Дорошенка, офіційні дані свідчать, що в Україні тіньовий ринок горілки складає 50%, однак насправді ситуації набагато критичніша. За розрахунками окремих фахівців легальна частка ринку не перевищує 15%.

“Якщо говорити про офіційний алкоголь, то його можна купити в торгових мережах і у великих магазинах, — то продажі які були раніше, і які є зараз — то це як небо і земля. Доля офіційного ринку, деякі говорять, — 50%. Я ж, наприклад, прораховував його із фахівцями, яким я не можу не довіряти, — то легальність всього 15%. Це ми говоримо про горілку. Решта напоїв це окрема категорія”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами британського економіста Ніла Сміта, причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту”.

Експерт повідомив, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і цьому немає жодного економічно обґрунтованого виправдання.

“Підґрунтя всього цього полягає в тому, що "Укрспирт" — просто державна компанія, яка настільки корумпована і неефективна, що вимагає негайного розслідування з боку НАБУ, на чому я наполягав ще 6 місяців тому. І який результат?

Виробники горілки змушені знижувати рівень валового прибутку і оптимізувати операційні витрати, щоб мінімізувати зростання цін на свою продукцію і не перекладати жадібність монополії на плечі споживачів”, — констатує британець.