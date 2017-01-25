Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На сьогодні споживач ще не відчув на собі нові підвищені акцизи на алкогольні вироби, проте згодом – відчує. Разом з тим, від здорожчання горілки попит на алкоголь не зменшиться. Єдине, що відбувається, так це падіння легального ринку алкогольних напоїв і розквіт сірого. Про це у коментарі УНН розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“Сьогоднішня вартість алкоголю більшості не по карману. Тому що, якщо говорити, що пляшка горілки коштує більше 70 грн за 0,5л., то тому ми все більше і більше йдемо в тінь. Це тенденція цього року. Зараз знову буде підвищення акцизів, зросла ціна і на спирт. Ми маємо розуміти, що відпускна ціна спиту також виросла. Тобто все веде до того, що у нас скоро на виставки будуть ходити і дивися як виглядає алкоголь.
Підвищення акцизу ми ще не відчули. Тому що акциз виріс з першого січня, а більшість того, що зараз є на прилавках це те, що було завезено у грудні із старими акцизними марками. Тобто, в січні ми ще будемо бачити старий алкоголь по старій ціні, відповідно вже з лютого всі старі запаси з роздрібної торгівлі "вимиються“, і ми будемо бачити нову ціну на алкоголь з урахуванням нового акцизу.
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Статистика багатих країн показує, що скільки б не коштував алкоголь, є люди які все одно його купують. І ця категорія не така вже й маленька, і звісно, що алкоголь будуть продовжувати купувати, а велика частина буде купувати нелегальний алкоголь. От чому буквально кожний район обліплений наливайками. Це пов’язано з тим, що офіційний алкоголь не по карману, і люди запасаються безакцизним, але не дорогим алкоголем, який у два рази дешевший. І його кількість буде рости і на далі”, — вважає експерт.
За словами О.Дорошенка, офіційні дані свідчать, що в Україні тіньовий ринок горілки складає 50%, однак насправді ситуації набагато критичніша. За розрахунками окремих фахівців легальна частка ринку не перевищує 15%.
“Якщо говорити про офіційний алкоголь, то його можна купити в торгових мережах і у великих магазинах, — то продажі які були раніше, і які є зараз — то це як небо і земля. Доля офіційного ринку, деякі говорять, — 50%. Я ж, наприклад, прораховував його із фахівцями, яким я не можу не довіряти, — то легальність всього 15%. Це ми говоримо про горілку. Решта напоїв це окрема категорія”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами британського економіста Ніла Сміта, причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту”.
Експерт повідомив, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і цьому немає жодного економічно обґрунтованого виправдання.
“Підґрунтя всього цього полягає в тому, що "Укрспирт" — просто державна компанія, яка настільки корумпована і неефективна, що вимагає негайного розслідування з боку НАБУ, на чому я наполягав ще 6 місяців тому. І який результат?
Виробники горілки змушені знижувати рівень валового прибутку і оптимізувати операційні витрати, щоб мінімізувати зростання цін на свою продукцію і не перекладати жадібність монополії на плечі споживачів”, — констатує британець.