Доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% - А.Дорошенко

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня потребитель еще не почувствовал на себе новые повышенные акцизы на алкогольные изделия, однако со временем - почувствует. Вместе с тем, от подорожания водки спрос на алкоголь не уменьшится. Единственное, что происходит, так это падение легального рынка алкогольных напитков и расцвет серого. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сегодняшняя стоимость алкоголя большинству не по карману. Потому что, если говорить, что бутылка водки стоит больше 70 грн за 0,5 л., то поэтому мы все больше и больше уходим в тень. Это тенденция этого года. Сейчас опять будет повышение акцизов, выросла цена и на спирт. Мы должны понимать, что отпускная цена спирта также выросла. То есть все ведет к тому, что у нас скоро на выставки будут ходить и смотреть как выглядит алкоголь.

Повышение акциза мы еще не почувствовали. Потому что акциз вырос с 1 января, а большинство того, что сейчас есть на прилавках это то, что было завезено в декабре со старыми акцизными марками. То есть, в январе мы еще будем видеть старый алкоголь по старой цене, соответственно уже с февраля все старые запасы розничной торговли закончатся, и мы будем видеть новую цену на алкоголь с учетом нового акциза.

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Статистика богатых стран показывает, что сколько бы ни стоил алкоголь, есть люди которые все равно его покупают. И эта категория не такая уж и маленькая, и конечно, что алкоголь будут продолжать покупать, а большая часть будет покупать нелегальный алкоголь. Вот почему буквально каждый район облеплен наливайками. Это связано с тем, что официальный алкоголь не по карману, и люди запасаются безакцизным, но не дорогим алкоголем, который в два раза дешевле. И его количество будет расти и дальше", - считает эксперт.

По словам А.Дорошенко, официальные данные свидетельствуют, что в Украине теневой рынок водки составляет 50%, однако в действительности ситуация гораздо критичнее. По расчетам отдельных специалистов легальная доля рынка не превышает 15%.

"Если говорить об официальном алкоголе, то его можно купить в торговых сетях и в больших магазинах, - продажи которые были ранее, и которые сейчас - это как небо и земля. Судьба официального рынка, некоторые говорят, - 50%. Я, например, просчитывал его со специалистами, которым я не могу не доверять, - это легальность всего 15%. Это мы говорим о водке. Остальные напитки это отдельная категория", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам британского экономиста Нила Смита, причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта".

Эксперт сообщил, что стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и этому нет никакого экономически обоснованного оправдания.

"Основа всего этого заключается в том, что "Укрспирт" - просто государственная компания, которая настолько коррумпирована и неэффективна, что требует немедленного расследования со стороны НАБУ, на чем я настаивал еще 6 месяцев назад. И каков результат?

Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей", - констатирует британец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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