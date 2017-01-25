Доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% - А.Дорошенко

"Сегодняшняя стоимость алкоголя большинству не по карману. Потому что, если говорить, что бутылка водки стоит больше 70 грн за 0,5 л., то поэтому мы все больше и больше уходим в тень. Это тенденция этого года. Сейчас опять будет повышение акцизов, выросла цена и на спирт. Мы должны понимать, что отпускная цена спирта также выросла. То есть все ведет к тому, что у нас скоро на выставки будут ходить и смотреть как выглядит алкоголь.

Повышение акциза мы еще не почувствовали. Потому что акциз вырос с 1 января, а большинство того, что сейчас есть на прилавках это то, что было завезено в декабре со старыми акцизными марками. То есть, в январе мы еще будем видеть старый алкоголь по старой цене, соответственно уже с февраля все старые запасы розничной торговли закончатся, и мы будем видеть новую цену на алкоголь с учетом нового акциза.

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Статистика богатых стран показывает, что сколько бы ни стоил алкоголь, есть люди которые все равно его покупают. И эта категория не такая уж и маленькая, и конечно, что алкоголь будут продолжать покупать, а большая часть будет покупать нелегальный алкоголь. Вот почему буквально каждый район облеплен наливайками. Это связано с тем, что официальный алкоголь не по карману, и люди запасаются безакцизным, но не дорогим алкоголем, который в два раза дешевле. И его количество будет расти и дальше", - считает эксперт.

По словам А.Дорошенко, официальные данные свидетельствуют, что в Украине теневой рынок водки составляет 50%, однако в действительности ситуация гораздо критичнее. По расчетам отдельных специалистов легальная доля рынка не превышает 15%.

"Если говорить об официальном алкоголе, то его можно купить в торговых сетях и в больших магазинах, - продажи которые были ранее, и которые сейчас - это как небо и земля. Судьба официального рынка, некоторые говорят, - 50%. Я, например, просчитывал его со специалистами, которым я не могу не доверять, - это легальность всего 15%. Это мы говорим о водке. Остальные напитки это отдельная категория", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам британского экономиста Нила Смита, причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта".

Эксперт сообщил, что стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и этому нет никакого экономически обоснованного оправдания.

"Основа всего этого заключается в том, что "Укрспирт" - просто государственная компания, которая настолько коррумпирована и неэффективна, что требует немедленного расследования со стороны НАБУ, на чем я настаивал еще 6 месяцев назад. И каков результат?

Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей", - констатирует британец.