Акцизи на горілчані вироби в Україні мають бути переглянуті - ВРУ

“На цьому питання (підвищення акцизів на горілчані вироби, - ред.) неодноразово зупинялися, коли погоджували зміни до податкового кодексу в кінці минулого року, і навіть, декілька разів виносилася на голосування пропозиція Комітету все таки піднімати акцизний податок не більше, ніж на індекс споживчих цін, тобто на 12%. Але вийшло так, що підняли все таки на 20%. Це була початкова пропозиція Кабміну. І ми не змогли переконати Уряд, щоб вони все таки відступили, і щоб робили більш правильні розрахунки, тому що вони не отримають тих надходжень, які були заплановані з підвищенням акцизу”, — зазначила вона.

За словами політика галузь надавала аргументовані розрахунки з приводу того, до яких негативних наслідків можуть призвести завищені “горілчані” акцизи.

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“По-перше, галузь надавала чіткі розрахунки того, на скільки в них падають офіційні обсяги виробництва продажу продукції, і наступні підвищення акцизів призведуть до більш різкого зменшення обсягів, тобто до різкого збільшення фальсифікату і контрафактної продукції. І в результаті ми втратимо навіть те, що мали у 2016 році. Але ті пояснення не були сприйняті.

Тим більше, всі, мабуть, мали можливість побачити в залі (парламенті, - ред.), що ті, хто лобіює боротьбу з шкідливим вживанням алкоголю і тютюну дуже яро виступали щодо того, що не можна підвищувати акциз”, — додала політик.

За словами Н.Южаніної, підвищення акцизів на горілчані вироби на 20% — це помилка.

"Вже зроблено помилку, і я думаю, що за підсумками першого кварталу, а максимум півріччя буде проведено аналіз міністерством економіки, і я думаю, що можливо уряд і запропонує зміну акцизної політики відносно саме алкогольних виробів“,- зазначила вона.

Нардеп також констатувала, що тіньовий сектор горілчаного ринку на сьогодні зростає.

“Скільки я вже в парламенті, третій рік, і ми тільки й говоримо про те, що цей ринок значно зростає. В Міністерстві економіки є детальні розрахунки і навіть підтвердження, які надають Асоціації і самі виробники, що працюють на цьому ринку. Але чомусь ця інформація забувається, коли говоримо про бюджет.... Тобто, здорові пояснення відступають.

Однозначно державі потрібно переглянути акцизну політику. При цьому всі радники, навіть європейські про це говорили. Що підвищення протягом двох років на більше ніж на 60% — не можливо, бо це ж зростає і ПДВ. І тобто ми стільки говоримо про акциз, але ж зростає і непрямий податок, от і все”, — пояснила Н.Южаніна.

Нагадаємо, за словами британського економіста Ніла Сміта, причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту”.

Експерт повідомив, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і цьому немає жодного економічно обґрунтованого виправдання.

“Підґрунтя всього цього полягає в тому, що "Укрспирт“ — просто державна компанія, яка настільки корумпована і неефективна, що вимагає негайного розслідування з боку НАБУ, на чому я наполягав ще 6 місяців тому. І який результат?

Виробники горілки змушені знижувати рівень валового прибутку і оптимізувати операційні витрати, щоб мінімізувати зростання цін на свою продукцію і не перекладати жадібність монополії на плечі споживачів”, — констатує британець.