Акцизы на водочные изделия в Украине должны быть пересмотрены - ВРУ

"На этом вопрос (повышения акцизов на водочные изделия, - ред.) неоднократно останавливался, когда согласовывали изменения в Налоговый кодекс в конце прошлого года, и даже несколько раз выносилась на голосование предложения Комитета все же поднимать акцизный налог не более чем на индекс потребительских цен, то есть на 12%. Но получилось так, что подняли все таки на 20%. Это было начальное предложение Кабмина. И мы не смогли убедить правительство, чтобы они все-таки отступили, и чтобы делали более правильные расчеты, потому что они не получат тех поступлений, которые были запланированы с повышением акциза", - отметила она.

По словам политика отрасль давала аргументированные расчеты по поводу того, к каким негативным последствиям могут привести завышенные "водочные" акцизы.

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"Во-первых, отрасль давала четкие расчеты того, на сколько у них падают официальные объемы производства реализации продукции, и следующие повышения акцизов приведут к более резкому уменьшению объемов, то есть к резкому увеличению фальсификата и контрафактной продукции. И в результате мы потеряем даже то, что имели в 2016 году. Но те объяснения не были восприняты.

Тем более, все, наверное, имели возможность увидеть в зале (парламенте - ред.), что те, кто лоббирует борьбу с вредным употреблением алкоголя и табака очень яро выступали относительно того, что нельзя повышать акциз", - добавила политик.

По словам Н.Южаниной, повышение акцизов на водочные изделия на 20% - это ошибка.

"Уже сделана ошибка, и я думаю, что по итогам первого квартала, а максимум полугодия будет проведен анализ министерством экономики, и я думаю, что возможно правительство и предложит изменение акцизной политики в отношении именно алкогольных изделий", - отметила она.

Нардеп также констатировала, что теневой сектор водочного рынка сегодня растет.

"Сколько я уже в парламенте, третий год, и мы только и говорим о том, что этот рынок значительно возрастает. В Министерстве экономики есть детальные расчеты и даже подтверждения, которые предоставляют Ассоциации и сами производители, работающие на этом рынке. Но почему-то эта информация забывается, когда говорим о бюджете... То есть, здоровые объяснения отступают.

Однозначно государству нужно пересмотреть акцизную политику. При этом все советники, даже европейские об этом говорили. Что повышение в течение двух лет более чем на 60% - невозможно, ведь это растет и НДС. И то есть мы столько говорим о акцизе, но растет и косвенный налог, вот и все", - пояснила Н.Южанина.

Напомним, по словам британского экономиста Нила Смита, причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирт".

Эксперт сообщил, что стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и этому нет никакого экономически обоснованного оправдания.

"Основа всего этого заключается в том, что "Укрспирт" - просто государственная компания, которая настолько коррумпирована и неэффективна, что требует немедленного расследования со стороны НАБУ, на чем я настаивал еще 6 месяцев назад. И каков результат?

Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей", - констатирует британец.