Акцизы на водочные изделия в Украине должны быть пересмотрены - ВРУ

ukru
15:33 • 6343 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 34898 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 87504 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 117116 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106999 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117182 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128267 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139772 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144197 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132157 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 130460 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 70791 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 102762 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113877 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 84349 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 6354 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 12947 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 41998 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 117119 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 159459 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132247 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140791 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146025 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144884 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148481 просмотра
Актуальное
Акцизы на водочные изделия в Украине должны быть пересмотрены - ВРУ

Акцизы на водочные изделия в Украине должны быть пересмотрены - ВРУ

Киев • УНН

 • 21212 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. С повышением акциза на водочные изделия на 20% Правительство не получит тех поступлений, на которые рассчитывает. Профильный Комитет ВРУ неоднократно это подчеркивал и пытался убедить КМУ поднимать акцизы не более, чем на 12%. В итоге, в нынешних завышенных акцизах создаются предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке. Об этом в комментарии УНН рассказала председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"На этом вопрос (повышения акцизов на водочные изделия, - ред.) неоднократно останавливался, когда согласовывали изменения в Налоговый кодекс в конце прошлого года, и даже несколько раз выносилась на голосование предложения Комитета все же поднимать акцизный налог не более чем на индекс потребительских цен, то есть на 12%. Но получилось так, что подняли все таки на 20%. Это было начальное предложение Кабмина. И мы не смогли убедить правительство, чтобы они все-таки отступили, и чтобы делали более правильные расчеты, потому что они не получат тех поступлений, которые были запланированы с повышением акциза", - отметила она.

По словам политика отрасль давала аргументированные расчеты по поводу того, к каким негативным последствиям могут привести завышенные "водочные" акцизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В марте текущего года ожидается очередное повышение акцизов на алкогольные напитки

"Во-первых, отрасль давала четкие расчеты того, на сколько у них падают официальные объемы производства реализации продукции, и следующие повышения акцизов приведут к более резкому уменьшению объемов, то есть к резкому увеличению фальсификата и контрафактной продукции. И в результате мы потеряем даже то, что имели в 2016 году. Но те объяснения не были восприняты.

Тем более, все, наверное, имели возможность увидеть в зале (парламенте - ред.), что те, кто лоббирует борьбу с вредным употреблением алкоголя и табака очень яро выступали относительно того, что нельзя повышать акциз", - добавила политик.

По словам Н.Южаниной, повышение акцизов на водочные изделия на 20% - это ошибка.

"Уже сделана ошибка, и я думаю, что по итогам первого квартала, а максимум полугодия будет проведен анализ министерством экономики, и я думаю, что возможно правительство и предложит изменение акцизной политики в отношении именно алкогольных изделий", - отметила она.

Нардеп также констатировала, что теневой сектор водочного рынка сегодня растет.

"Сколько я уже в парламенте, третий год, и мы только и говорим о том, что этот рынок значительно возрастает. В Министерстве экономики есть детальные расчеты и даже подтверждения, которые предоставляют Ассоциации и сами производители, работающие на этом рынке. Но почему-то эта информация забывается, когда говорим о бюджете... То есть, здоровые объяснения отступают.

Однозначно государству нужно пересмотреть акцизную политику. При этом все советники, даже европейские об этом говорили. Что повышение в течение двух лет более чем на 60% - невозможно, ведь это растет и НДС. И то есть мы столько говорим о акцизе, но растет и косвенный налог, вот и все", - пояснила Н.Южанина.

Напомним, по словам британского экономиста Нила Смита, причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирт".

Эксперт сообщил, что стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и этому нет никакого экономически обоснованного оправдания.

"Основа всего этого заключается в том, что "Укрспирт" - просто государственная компания, которая настолько коррумпирована и неэффективна, что требует немедленного расследования со стороны НАБУ, на чем я настаивал еще 6 месяцев назад. И каков результат?

Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей", - констатирует британец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы