Верховная рада и КМУ хотят приватизировать "Укрспирт", однако каждый по своему - нардеп
Киев • УНН
В БПП рассказали, почему до сих пор не начался процесс приватизации предприятия
КИЕВ. 2 февраля. УНН. ПАО "Укрспирт" надо приватизировать. И для начала этого процесса, необходимо принять соответствующий закон. Однако, видение нардепов и КМУ относительно способа приватизации предприятия различаются, что фактически блокирует процесс демонополизации спиртовой рынка в стране. Об этом УНН рассказал нардеп от БПП, член налогового комитета ВРУ Андрей Антонищак.
По словам политика, в ВРУ сначала был зарегистрирован один законопроект о приватизации "Укрспирт", однако впоследствии появился еще один - авторства КМУ, - который проходил обсуждение в комитетах.
"Я не хочу обвинить все правительство, но кое-кто в правительстве пусть будет менее хитрым, чем он себе думает. Потому что был зарегистрирован законопроект господина Игоря Лапина (первый заместитель председателя спецконтрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, - ред.), который прошел комитет. Он был обсужден среди депутатского корпуса, он был обсужден среди представителей "Укрспирт", профсоюзов и так далее. Все было нормально.
Здесь, как черт из табакерки, возникает правительственный законопроект , а законопроект Лапина вообще не ставится на голосование ... Это как? ", - рассказал он и добавил, что в ВРУ о кабминовском законопроекте ничего не знали.
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"Мы о кабминовский законопроект ... не то что не видели его и не слышали о нем ... Он комитет прошел, но мы только получили информацию уже во время голосования, появился такой законопроект, увидели его в повестке дня, и информацию о том, что он якобы прошел какие-то стадии. Не все. Он не прошел всю процедуру. Мы тогда подняли шум, и он был снят с рассмотрения. Он отличается в принципах приватизации - там предлагается просто бездумно все продать. Продавать его ( "Укрспирт" - ред.) в таком состоянии в котором он сейчас - не стоит. Там у Лапина была придумана формула 3 + 1 или 2 + 3, то есть, прибыльные и не прибыльные (заводы) бы продавались вместе. И продавались бы пакетами, а не друг за другом. Ведь, понимаете, у нас во Львовской обл. например есть 4 или 5 спиртзаводов, которые являются прибыльные, часть из них организована достаточно хорошо, но им запрещают работать, потому что якобы некуда спирт девать , потому что Киев имеет какие-то свои акценты ... ", - объясни он.
При этом, А. Антонищак отметил, что "Укрспирт" нужно приватизировать.
"Укрспирт" конечно требуется приватизировать, вот только в какой форме его приватизировать - это нужно сейчас разбираться. Как бы то ни было и кто бы что ни рассказывал - "Укрспирт" при удачном руководстве начал бы давать миллионные прибыли, не миллионные убытки, а прибыль. И здесь дело в топ-менеджере, который может вывести "Укрспирт" на достаточно высокий уровень ", - сказал он.
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Также по мнению нардепа работу "Укрспирт" надо децентрализовать, что даст возможность работать спиртозаводам в регионах, особенно тем, которые сегодня простаивают.
"Если сделать областные или кустовые" Укрспирт ", они бы тогда договаривались с производителями водки, и тогда уже бы чей лучше, чей дешевле и чей качественнее - он бы брал верх. Второе - имели бы возможность его выставить на международные рынки", - добавил А.Антонищак.
Он также отметил, что не готов голосовать за кабминовский законопроект приватизации "Укрспирт".
"Если мы уже готовы продавать, готовы ли мы все продавать или частями - будем рассматривать. Пусть вносят законопроект Лапина в зал, и тогда мы будем путем голосования и обсуждения определяться, и будем тогда нести ответственность.
Я как народный депутат Украины не готов голосовать за кота в мешке и не буду этого делать ", - сказал нардеп.
Напомним, 16 ноября, Кабмин одобрил законопроект о приватизации "Укрспирт" .
Накануне в Фонде госимущества заявили, что в приватизации "Укрспирт" заинтересованы иностранные инвесторы .
Также напомним, в конце прошлого года, суд арестовал главного бухгалтера "Укрспирт" с возможностью внесения 4,1млн. грн залога .
Однако, на днях руководитель НАБУ А.Сытник сообщил, что в деле злоупотребления в "Укрспирте" пока нет подозреваемых .