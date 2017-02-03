"Укрспирт" был и остается кормушкой министров - С.Каплин

КИЕВ. 3 февраля. УНН. ГП "Укрспирт" во все времена было кормушкой чиновников, на которой зарабатывали миллионы. На сегодня, там также выстроена коррупционная вертикаль, в которой сидят бесчисленное количество директоров и администрации. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп Сергей Каплин.

По его словам, "Укрспирт" должен стать успешной корпорацией со своими украинскими торговыми марками алкоголя и перспективами развития экспортных связей.

"Укрспирт" как государственную компания нужно выделить и выделять по вертикали. До сегодняшнего дня это звено является исключительно нерепродуктивной вертикалью для обеспечения эффективности деятельности сельского хозяйства, и является исключительно коррупционной.

Все министры зарабатывали на этом десятки миллионов ежемесячно. И после Майдана, и до Майдана - это была такая наиболее простая и удобная кормушка.

"Укрспирт" в будущем я бы видел как большую корпорацию и спиртовые заводы как продолжение такой структуры ", - сказал он.

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По словам нардепа, Украина должна иметь несколько своих известных государственных марок алкоголя и весь доход от продажи его в других странах должен поступать исключительно на социальные нужды.

"Должен быть четкий план экспансии нашей водки за границу. У нас в этом смысле прекрасная традиция есть, история, которая не разрушена. Поэтому, нам нужно это определить в определенные бренды.

Со стороны государства - должен быть контроль качества, как это было в советские времена", - добавил он.

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С.Каплин предложил провести аудит деятельности всех руководителей "Укрспирта" за 10 лет и добавил, что результаты этого аудита в периоды как до Майдана, так и после майдана - будут мало чем отличаться.

"Это будут одинаковые по масштабам кражи, несмотря на патриотизм или не патриотизм тех или иных политических сил. Они различаются в риторике политической, а в технике ограбления они абсолютно не отличаются. И некоторые министры быстро пропали. Они даже не вылезают в политическую плоскость, хотя были амбициозные, потому что они заработали столько денег, что только высунут свои уши - получат в частности, по ушам и за "Укрспирт", - сказал он.

Как сообщал УНН, по словам британского финансиста Нила Смита, коррумпированную и неэффективную деятельность "Укрспирта" должно расследовать НАБУ.

"Легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там.

В результате, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта", продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию", - написал он, комментируя решение госкомпании поднять стоимость спирта на 20%.