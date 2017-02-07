Рішення про приватизацію "Укрспирту" можуть прийнти на поточній сесії - Т.Кутовий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує на розгляд та підтримку законопроекту про демонополізацію спиртової галузі вже на цій сесії Верховної Ради. Крім того, від Мінагрополітики на розгляд до Верховної Ради України подано ще 10 законопроектів.Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
“Законопроект про приватизацію „Укрспирту“ має бути прийнятий вже на цій сесії. Питання є нагальним. Є відповідна вимога від МВФ. Є велика потреба сприяти детінізації ринку спирту, залучати інвестиції в розвиток і модернізацію підприємств спиртової галузі”, — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше Т.Кутовий не зміг спрогнозувати, коли приватизують “Укрспирт”. За його словами, закон про приватизацію підприємства вже декілька разів планувалось включити до порядку денного сесії, і жодного разу це питання не набирало більше 200 голосів.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Капліна, “Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів.
Водночас, у НАБУ до цього часу так і не змогли назвати підозрюваних у корупційних схемах “Укрспирту”.
Нардеп Ю.Дерев’янко вважає, що правоохоронці не називають підозрюваних, бо не хочуть зашкодити БПП.