Т.Кутовий не зміг спрогнозувати, коли приватизують "Укрспирт"

“Є вимога МВФ, щоб закон про приватизацію і демонополізацію галузі був проголосований в пакеті законопроектів, які передбачаються в рамках програми співпраці з МВФ. Це вселяє в мене надію, що закон буде внесений в порядок денний Ради досить швидко”, — зазначив Т.Кутовий.

Також, міністр зауважив, що закон вже декілька разів планувалось включити до порядку денного сесії, і жодного разу це питання не набирало більше 200 голосів. Тому спрогнозувати, коли саме “Укрспирт” буде приватизовано досить складно, повідомив він.

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“В цьому законі ми заклали положення, що до кінця 2017 року галузь має бути приватизована. Але важливе питання — коли цей закон буде проголосований? Якщо він буде проголосований в лютому, то у нас є вікно можливостей зробити підготовку, передачу, залучити юристів, аудиторів для здійснення процесу. Але якщо у грудні, то вже вибачте. Усе залежить від того, скільки в нас є часу, щоб провести підготовчу роботу, внутрішню”, — повідомив очільник Мінагрополітики.

Водночас, Т.Кутовий переконаний, що розроблений закон дає можливість провести приватизацію ефективно як в контексті майбутньої роботи галузі, так і в контексті стартового етапу, коли держава зможе займати якісь додаткові кошти, щоб розвивати економіку.

“Я за демонополізацію, приватизацію цього підприємства і сподіваюся, що це принесе додаткові мільярди гривень надходжень до державного бюджету” — наголосив міністр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, британський фінансист заявив про готовність очолити “Укрспирт”, аби побороти там корупцію

За його словами, корумповану та неефективну діяльність “Укрспирту” має розслідувати НАБУ.

“Легальний продукт коштує вже настільки дорого, що більшість споживачів роблять вибір на користь „чорного“ ринку і починають купувати горілку там.

Як результат, держава знову недоотримує податки від виробників, а кримінальні елементи в особі топ-менеджерів „Укрспирту“, продовжують купувати нові будинки, машини і відправляти дітей вчитися до Швейцарії і Великої Британії”, — написав він, коментуючи рішення держкомпанії підняти вартість спирту на 20%.