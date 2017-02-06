Т.Кутовый не смог спрогнозировать, когда приватизируют "Укрспирт"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Требование от Международного валютного фонда относительно закона о демонополизации спиртовой отрасли может ускорить процесс приватизации "Укрспирт". Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый, комментируя вопрос временных сроков приватизации "Укрспирт", сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
"Есть требование МВФ, чтобы закон о приватизации и демонополизации отрасли был проголосован в пакете законопроектов, которые предусматриваются в рамках программы сотрудничества с МВФ. Это вселяет в меня надежду, что закон будет внесен в повестку дня Рады достаточно быстро ", - отметил Т.Кутовый.
Также, министр отметил, что закон уже несколько раз планировалось включить в повестку дня сессии, и ни разу этот вопрос не набирал более 200 голосов. Поэтому спрогнозировать, когда именно "Укрспирт" будет приватизировано достаточно сложно, сообщил он.
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"В этом законе мы заложили положения, в конца 2017 года года отрасль должна быть приватизирована. Но важный вопрос - когда этот закон будет проголосован? Если он будет проголосован в феврале, то у нас есть окно возможностей сделать подготовку, передачу, привлечь юристов, аудиторов для осуществления процесса. Но если в декабре, то уж извините. Все зависит от того, сколько у нас есть времени, чтобы провести подготовительную работу, внутреннюю ", - сообщил глава Минагрополитики.
В то же время, Т.Кутовый убежден, что разработанный закон дает возможность провести приватизацию эффективно как в контексте будущей работы отрасли, так и в контексте стартового этапа, когда государство сможет занимать какие-то дополнительные средства, чтобы развивать экономику.
"Я за демонополизацию, приватизацию этого предприятия и надеюсь, что это принесет дополнительные миллиарды гривен поступлений в государственный бюджет", - отметил министр.
Напомним, как сообщал УНН, британский финансист заявил о готовности возглавить "Укрспирт" , чтобы побороть там коррупцию
По его словам, коррумпированную и неэффективную деятельность "Укрспирт" должна расследовать НАБУ.
"Легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу" черного "рынка и начинают покупать водку там.
Как результат, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта", продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобритании ", - написал он, комментируя решение госкомпании поднять стоимость спирта на 20%.