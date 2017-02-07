Решение о приватизации "Укрспирта" могут принять на текущей сессии - Т.Кутовый
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает рассмотрения и поддержки законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли уже на этой сессии Верховной Рады. Кроме того, от Минагрополитики на рассмотрение в Верховную Раду Украины подали еще 10 законопроектов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"Законопроект о приватизации "Укрспирта" должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является неотложным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.
Напомним, как сообщал УНН, ранее Т.Кутовый не смог спрогнозировать, когда приватизируют "Укрспирт". По его словам, закон о приватизации предприятия уже несколько раз планировали включить в повестку дня сессии, и ни разу этот вопрос не набирал более 200 голосов.
Также напомним, по словам нардепа С.Каплина, "Укрспирт" был и остается кормушкой министров.
В то же время, в НАБУ до сих пор так и не смогли назвать подозреваемых в коррупционных схемах "Укрспирт".
Нардеп Ю.Деревянко считает, что правоохранители не называют подозреваемых, потому что не хотят повредить БПП.