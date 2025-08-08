"Укрпошта" ризикує не отримати банківську ліцензію через фінансові проблеми: НБУ занепокоєний збитковістю компанії

Через значні збитки та потребу докапіталізації "Укрпошта" ризикує не отримати банківську ліцензію до кінця 2025 року та втратити чинну ліцензію на фінансові послуги. Проте гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський сподівається завершити створення банку вчасно. Про це пише УНН із посиланням на Forbes.

Деталі

Як зазначає видання, "Укрпошта" може не отримати ліцензію для створення банку фінансової інклюзії до кінця року, як планував її очільник та ризикує втратити й чинну ліцензію на фінансові послуги.

Через збитковість, як вказано, уже зараз "Укрпошта" потребує докапіталізації від держави.

Ця проблема потрапила до оновленого переліку фіскальних ризиків фінансового сектору на 2025–2028 роки, який складає Нацбанк - йдеться в листі НБУ до премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, надісланому на початку серпня.

Це створює додаткові фіскальні ризики або вимагає прийняття стратегічних рішень щодо управління "Укрпоштою", зокрема можливої відмови від платіжної ліцензії та планів набуття банківської ліцензії – сказано у документі.

Смілянський у коментарі Forbes Ukraine у середині липня сказав, що все ж розраховує, що вже до кінця року компанія нарешті стане і банком.

Наразі топменеджер відповів, що дії регулятора коментувати не буде, зазначивши, що якби "Укрпошта" потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера.

"Такого звернення не було", - додав Смілянський.

Що відбувається з "Укрпоштою" та які її шанси все ж стати банком

За листом Нацбанку до прем’єрки Юлії Свириденко, "Укрпошті" може знадобитися докапіталізація приблизно на 820 млн грн, і ця потреба може збільшитися до кінця року. Станом на 1 липня, компанія мала від’ємний власний капітал у розмірі 661,5 млн грн, а її збитки за пів року зросли з 869,5 млн до 1,4 млрд грн, що свідчить про нездатність відновлювати капітал з операційної діяльності.

Смілянський наголосив, що "Укрпошта" своєчасно обслуговує кредити у ЄБРР та ЄІБ, виплачує зарплати і податки, а також продовжує відновлення мережі після пошкоджень".

За даними звітності у YouControl, за 2022–2024 роки загальний збиток компанії склав 2,5 млрд грн, з яких 2,1 млрд припадає на 2022–2023 роки. Хоча у 2024 році дохід зріс на 8% і сягнув майже 13 млрд грн, враховуючи інфляцію у 14,6%, реального зростання не було.

Раніше УНН писав, що послуги банку "Укрпошта" стануть доступними вже влітку. Новий банк зосередиться на базових фінансових послугах для населення в сільських і прифронтових регіонах.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії на базі "Укрпошти".